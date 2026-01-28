В Иране казнили мужчину по обвинению в шпионаже в пользу Израиля
В Иране казнили мужчину, арестованного в апреле 2025 года по обвинению в шпионаже на израильскую спецслужбу «Моссад». Об этом сообщает Iran International. Мужчину казнили на рассвете 28 января.
Его также обвинили в закупке оборудования, которое должно было помочь Израилю в проведении диверсий на иранских ракетных объектах. Следствие утверждает, что он передвигался на машинах, оснащенных взрывчаткой.
7 января в Израиле казнили еще одного мужчину, который, по версии следствия, передавал информацию «Моссаду». Иран, как уточняет агентство, давно обвиняет Израиль в проведении диверсий против ядерных объектов, а также в убийстве ученых.
В декабре 2025 года в Иране начались масштабные протесты из-за того, что люди были недовольны экономической ситуацией в стране. В ходе беспорядков погибли порядка двух тыс. человек. Власти Ирана обвиняли в организации протестов США и Израиль.
На фоне жесткого подавления протестов президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанести крупномасштабный удар, а также разместить военные силы близ государства. 16 января Трамп заявил, что отказался от планов нанести удар по Ирану и сделал это самостоятельно. По его словам, на решение сильно повлияла отмена казней 800 человек.
Казнь 28 января стала первой после отмены этого решения.
В июне 2025 года власти Ирана казнили троих обвиняемых в шпионаже. Их арестовали при попытке провезти оборудование для диверсий под видом алкоголя.
22 июня в Иране был казнен мужчина, обвиненный в шпионаже на Израиль. Он, по данным следствия, передавал секретные сведения об Иране, включая информацию о конкретных людях.
