 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Китае казнили экс-гендиректора инвесткомпании Бай Тяньхуэя за взятки

В КНР казнили экс-гендиректора инвесткомпании Бай Тяньхуэя за взятки на $156 млн
Фото: Billy H.C. Kwok / Getty Images
Фото: Billy H.C. Kwok / Getty Images

Бывший генеральный директор China Huarong International Holding Бай Тяньхуэй был казнен утром 9 декабря по решению суда. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере — свыше 1,108 млрд юаней (около $156 млн). Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Суд установил, что в период с 2014 по 2018 год он использовал служебное положение в структурах China Huarong для получения незаконного вознаграждения на сумму свыше 1,108 млрд юаней.

В мае 2024 года Бай Тяньхуэя приговорили к смертной казни за получение взяток в особо крупном размере. Тогда же его пожизненно лишили политических прав и конфисковали все личное имущество.

В феврале 2025 года суд отклонил апелляцию, оставив приговор без изменений. Суд подтвердил выводы нижестоящих инстанций, указав, что размер взяток и тяжесть последствий требуют строгого наказания в соответствии с законом.

Экс-главу Минсельхоза Китая приговорили к смертной казни с отсрочкой
Политика
Тан Жэньцзянь

В сентябре бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой за получение взяток на сумму более 268 млн юаней (около $38 млн). Суд лишил его политических прав пожизненно и постановил конфисковать имущество и незаконные доходы в пользу государства.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Китай казнь взятки суд
Материалы по теме
Экс-главу Минсельхоза Китая приговорили к смертной казни с отсрочкой
Политика
Суд в Китае приговорил австралийского писателя к казни с отсрочкой
Политика
В Китае бывшего партийного чиновника приговорили к казни за взятки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 10:57 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 10:57
Число пострадавших при атаке БПЛА в Чувашии увеличилось до 14 человек Политика, 11:12
Президент Чехии назначил Бабиша премьер-министром Политика, 11:12
В США сообщили о понимании Трампом рычагов давления на Россию и Украину Политика, 11:11
В Москве оформлено почти 10 млн кв. м многоквартирных домов с начала года Недвижимость, 11:10
Турецкий бренд нутрицевтики ORZAX Ocean вышел на российский рынок Отрасли, 11:08
Силуанов заявил о невозможности бесконечного бюджетного стимула Экономика, 11:01
Зима без снега: как выбрать шины РБК и Ikon Tyres, 11:00
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Сомалийские пираты вернулись: как предусмотреть риски для грузоперевозокПодписка на РБК, 10:59
Как цифровизация помогает расти реальному сектору экономики Отрасли, 10:56
Сколько Египет зарабатывает на Суэцком канале и индустрии путешествий РБК и РЭЦ, 10:45
Как меняются дата-центры и их формат Отрасли, 10:44
Гибкая занятость: как совместить интересы разных поколений Образование, 10:36
Roblox заблокировали в России. Как запрет скажется на детях Life, 10:36
Дмитриев обвинил Британию и ЕС в препятствовании мирному урегулированию Политика, 10:31