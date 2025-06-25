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Война Израиля и Ирана ,  
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В Иране казнили троих мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Hasan Mrad / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Hasan Mrad / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Ирана казнили троих обвиняемых в шпионаже в пользу «Моссада», сообщает местное издание Fars.

Как пишет агентство, казненные мужчины были арестованы при попытке провезти оборудование для диверсий под видом алкогольной продукции.

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22 июня был казнен еще один мужчина, обвиненный в шпионаже в пользу Израиля. Он передавал секретные сведения об Иране, включая информацию о конкретных лицах.

Израиль и Иран обмениваются ударами с ночи 13 июня, после того как Армия обороны Израиля начала операцию «Восстающий лев». Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал целью операции уничтожение ядерной программы Ирана.

В операциях Израиля за рубежом активно участвует «Моссад». Неназванный представитель спецслужб страны заявил, что израильская разведка смогла обманом собрать командующих ВВС Ирана на совещание, перед тем как нанести удары.

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Теги
Александра Озерова
Иран Моссад шпионаж шпион казнь
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