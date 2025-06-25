В Иране казнили троих мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля

Фото: Hasan Mrad / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Ирана казнили троих обвиняемых в шпионаже в пользу «Моссада», сообщает местное издание Fars.

Как пишет агентство, казненные мужчины были арестованы при попытке провезти оборудование для диверсий под видом алкогольной продукции.

22 июня был казнен еще один мужчина, обвиненный в шпионаже в пользу Израиля. Он передавал секретные сведения об Иране, включая информацию о конкретных лицах.

Израиль и Иран обмениваются ударами с ночи 13 июня, после того как Армия обороны Израиля начала операцию «Восстающий лев». Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал целью операции уничтожение ядерной программы Ирана.

В операциях Израиля за рубежом активно участвует «Моссад». Неназванный представитель спецслужб страны заявил, что израильская разведка смогла обманом собрать командующих ВВС Ирана на совещание, перед тем как нанести удары.