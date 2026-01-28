 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги

Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Киев разворовывает направляемую ему финансовую помощь, поэтому Будапешт не намерен перечислять Украине денежные средства, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

«Мы не отправим деньги Украине — лучше они достанутся венгерским семьям, чем окажутся в туалете украинского олигарха», — написал он и заявил, что «украинское руководство перешло черту».

Зеленский предложил дать подзатыльник Виктору, живущему на деньги Европы
Политика
Владимир Зеленский

Венгерский премьер неоднократно высказывался против военной и финансовой помощи Украине.

22 января Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал «дать подзатыльник» «каждому Виктору, который живет за счет денег Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы». Орбан назвал его слова «специфической украинской формой угроз» и поручил министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать посла Украины в МИД.

В ноябре прошлого года в рамках расследования коррупционного скандала вокруг госконцерна «Энергоатом», известного как «дело Миндича», в киевской квартире одного из фигурантов обнаружили золотой унитаз, а также фотографии сумок, наполненных деньгами.

Как тогда в своем телеграм-канале написал народный депутат Ярослав Железняк, унитаз находился в квартире совладельца «Студии 95» Тимура Миндича, соратника украинского президента Владимира Зеленского.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

