Военная операция на Украине⁠,
0

Орбан поручил вызвать посла Украины после слов Зеленского о подзатыльнике

Орбан поручил МИДу вызвать посла Украины после слов Зеленского о подзатыльнике
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский в Давосе призвал «дать подзатыльник» «каждому Виктору, который живет за счет денег Европы и пытается продавать европейские интересы». Орбан в ответ заявил, что президент Украины «перешел черту», и пообещал «дать отпор»
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: David Balogh / XinHua / Global Look Press)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поручил министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать посла Украины в МИД. Это стало ответом на слова украинского президента Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвавшего «дать подзатыльник» «каждому Виктору, который живет за счет денег Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы».

Зеленский не уточнил, кого он имеет в виду, но среди европейских лидеров есть только один человек с таким именем — венгерский премьер. «И если ему комфортно в Москве, это не означает, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие Москвы», — сказал украинский лидер.

«Ответ на угрозы Украины в адрес Венгрии и правительства. Мы не можем позволить никому ставить под угрозу суверенитет Венгрии или целостность венгерских выборов», — написал Орбан в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Орбан назвал слова Зеленского о подзатыльниках украинской формой угроз
Политика
Виктор Орбан

Ранее венгерский премьер пообещал «дать отпор» тем, кто «оскорблениями попирает честь Венгрии». По его словам, сам он терпит оскорбления, но если нападают на его страну, то «это уже совсем другое дело».

По мнению Орбана, украинский президент «перешел черту». Он назвал Зеленского человеком в отчаянном положении, который уже четвертый год «не может или не желает положить конец войне», несмотря на помощь США.

Венгрия неоднократно блокировала новые санкции против России, но после переговоров с Брюсселем давала свое согласие. Венгерский премьер не раз высказывался против военной помощи Украине и заявлял, что Венгрия не будет отправлять оружие Киеву и не допустит транзита вооружений через свою территорию.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Виктор Орбан посол Украины Владимир Зеленский Давос
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
