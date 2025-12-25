За подготовку теракта в Дагестане задержан 13-летний подросток

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Советский районный суд города Астрахань отправил 13-летнего мальчика, подозреваемого в подготовке совершения теракта, в центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей, сообщила пресс-служба Советского районного суда Астрахани.

«Судом установлено, что М., 2012 года рождения, по месту своего проживания собирал самодельное взрывное устройство с целью совершения террористических актов на территории Астраханской области и Республики Дагестан. Более того, создал сообщество в мессенджере Telegram с целью обучения подписчиков изготовлению взрывных устройств. В ходе осмотра места происшествия самодельное взрывчатое вещество было изъято», — указано в заявлении.

В возбуждении против подростка уголовных дел по статьям 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) было отказано, так как обвиняемый не достиг 14 лет.

Уголовная ответственность в России наступает с момента совершения преступления при достижении 16 лет (за тяжкие — с 14), если вменяемое лицо совершило деяние, содержащее признаки состава преступления по УК. Юридически ответственность закрепляется вступлением в силу обвинительного приговора суда.

При опросе подозреваемый рассказал, что общался с мужчиной, «который служит «Исламскому государству» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), в социальных сетях на религиозные темы, а позже создал свою группу для распространения шариата». «В середине декабря 2025 года ему пришлось распустить сообщество, так как сначала нужно вступить в террористическое сообщество, без чего его не могут обучать и направлять. Он для себя принял решение о совершении террористического акта на территории Республики Дагестан», — пишет пресс-служба.