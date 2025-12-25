 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

За подготовку теракта в Дагестане задержан 13-летний подросток

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Советский районный суд города Астрахань отправил 13-летнего мальчика, подозреваемого в подготовке совершения теракта, в центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей, сообщила пресс-служба Советского районного суда Астрахани.

«Судом установлено, что М., 2012 года рождения, по месту своего проживания собирал самодельное взрывное устройство с целью совершения террористических актов на территории Астраханской области и Республики Дагестан. Более того, создал сообщество в мессенджере Telegram с целью обучения подписчиков изготовлению взрывных устройств. В ходе осмотра места происшествия самодельное взрывчатое вещество было изъято», — указано в заявлении.

Задержан участник нападения на Дагестан в 1999 году
Общество
Фото:IrinaVolk_MVD / Telegram

В возбуждении против подростка уголовных дел по статьям 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) было отказано, так как обвиняемый не достиг 14 лет.

Уголовная ответственность в России наступает с момента совершения преступления при достижении 16 лет (за тяжкие — с 14), если вменяемое лицо совершило деяние, содержащее признаки состава преступления по УК. Юридически ответственность закрепляется вступлением в силу обвинительного приговора суда.

При опросе подозреваемый рассказал, что общался с мужчиной, «который служит «Исламскому государству» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), в социальных сетях на религиозные темы, а позже создал свою группу для распространения шариата». «В середине декабря 2025 года ему пришлось распустить сообщество, так как сначала нужно вступить в террористическое сообщество, без чего его не могут обучать и направлять. Он для себя принял решение о совершении террористического акта на территории Республики Дагестан», — пишет пресс-служба.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Илья Трапезников
Астрахань терроризм Дагестан
Материалы по теме
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ростовской области
Политика
ФСБ сообщила о предотвращении взрыва на газохранилище в Калужской области
Общество
Российского подростка задержали в Германии за пропаганду ИГИЛ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Глава ФШР назвал штаны Карлсена одной из главных интриг чемпионата мира Спорт, 14:38
Путин фразой «болота быть не должно» призвал определять худшие вузы Общество, 14:38
2026-й объявлен годом Годом единства народов России Политика, 14:33
Умерла Вера Алентова Общество, 14:32
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Как подготовить сотрудника к повышению Образование, 14:28
Путин предсказал крупнейший технологический прорыв в ближайшие 10–15 лет Технологии и медиа, 14:25
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Брокер «КИТ Финанс» начал прием заявок на обмен заблокированными активами Инвестиции, 14:20
Мяус решил не соперничать с Дерипаской за пост главы российского бенди Спорт, 14:18
Глава Минздрава сообщил подробности эксперимента с передвижными аптеками Общество, 14:16
Путин сообщил о снижении уровня безработицы до исторического минимума Экономика, 14:14
«Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 клубов мира по стоимости составов Спорт, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Кремль раскрыл перспективы работы над мирным планом после встреч в США Политика, 13:58