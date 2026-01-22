 Перейти к основному контенту
0

ФСБ задержала подозреваемых в хищении ферросплавов ЧЭМК в Челябинске

В Челябинской области пресекли многомиллионные махинации на Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК). Только по одному из эпизодов ущерб превысил 25 млн руб., сообщили в пресс-службе УФСБ России, передает ТАСС.

Выявлена деятельность группы из четырех человек, среди которых два сотрудникаЧЭМК и два представителя коммерческих компаний. Они реализовывали похищенный металл через теневой рынок, а часть продукции, предназначенной для госзаказа по спецсталям, заменяли металлическими продуктами низшего качества.

Пресс-служба СУ СК России по Челябинской области сообщила, что возбуждено уголовное дело в отношении шести человек, подозреваемых в присвоении и растрате ферросплавной продукции.

В состав группы входили мастер остывочного отделения плавильного цеха комбината, а также пять сотрудников предприятия и коммерческой организации.

По версии следствия, в период с октября 2025 года по 21 января 2026 года фигуранты, используя служебное положение мастера цеха, похитили путем присвоения и растраты вверенное ему имущество — ферросплавную продукцию, принадлежащую комбинату. Похищенное было передано обществу с ограниченной ответственность. Сумма похищенного превышает 1,3 млн руб.

Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение и растрата в особо крупном размере, совершенные организованной группой). Ведутся следственные и процессуальные действия для сбора и закрепления доказательств.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Челябинская область растрата присвоение уголовное дело
