ФСБ задержала в Крыму двух диверсантов

Силовики задержали в Крыму двух россиян, ранее совершивших диверсии по указанию украинских спецслужб, сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным ведомства, оба задержанных — 1995 года рождения.

«Задержаны два гражданина России <...>, причастные к совершению в 2024 и 2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, в 2024 году задержанные через Telegram установили связь с представителем украинских спецслужб. Через куратора они передавали сведения о расположении военных объектов Минобороны России в Крыму, перемещении колонн техники и инфраструктуры, а также информировали о результатах ударов ВСУ.

Кроме того, задержанные совершали поджоги релейных шкафов на железной дороге и оборудования базовых станций сотовой связи в Сакском и Симферопольском районах Крыма.

Накануне ФСБ задержала в Кузбассе гражданина России, готовившего теракт на железной дороге. Мужчина был завербован в Польше и действовал по указанию украинских кураторов, уточнили в спецслужбе.