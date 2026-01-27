 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
ФСБ в Свердловской области за подготовку теракта задержала троих человек

ФСБ сообщила о предотвращении поджога на железной дороге в Свердловской области

ФСБ в Свердловской области за подготовку теракта задержала троих человек
В Свердловской области задержаны трое мужчин, подозреваемых в подготовке теракта на железной дороге, об этом РБК сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, задержаны трое граждан России 1979, 1981 и 1984 годов рождения, планировавших «поджог объекта транспортной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб».

В ФСБ заявили, что задержанные в мессенджере установили контакт с сотрудником спецслужб Украины, который передал им задание — устроить теракт на железной дороге.

У задержанных изъяли средства связи (в них найдена переписка с куратором), а также инструкции и компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств. Следственный отдел УФСБ России по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ сообщили о задержании готовившего теракт на железной дороге
Политика

Ранее в Крыму силовики задержали двух россиян, совершивших диверсии по указанию украинских спецслужб. По данным ФСБ, они передавали сведения о расположении военных объектов Минобороны России в Крыму, перемещении колонн техники и инфраструктуры, а также информировали о результатах ударов ВСУ. Кроме того, задержанные поджигали релейные шкафы на железной дороге и оборудование базовых станций сотовой связи в Сакском и Симферопольском районах Крыма.

