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Война Израиля и Ирана ,  
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Fox узнал, что США ударили по объектам Ирана бомбами и крылатыми ракетами

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Война Израиля и Ирана
США применили противобункерные бомбы, которые сбросили с бомбардировщиков, и крылатые ракеты Tomahawk, запущенные с подлодок

США при ударах по ключевому ядерному объекту Ирана в Фордо использовали шесть противобункерных бомб весом 15 тонн каждая, которые сбросили с бомбардировщиков B-2, сообщает Fox News.

При атаках на объекты в Исфахане и Натанзе были задействованы около 30 крылатых ракет Tomahawk, которые запустили с подводных лодок.

Шесть бомбардировщиков B-2 взлетели с авиабазы Уайтмен в штате Миссури накануне вечером. Reuters и другие СМИ писали, что они направились на авиабазу Андерсен на тихоокеанском острове Гуам. На самом деле, заявила корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин, их путь лежал в сторону Ирана.

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Самолеты способны нести авиабомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые, как полагают эксперты, способны нанести урон заводу по обогащению урана в Фордо. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что на объект был сброшен «полный комплект бомб».

В интервью Reuters республиканец сказал, что «все три объекта полностью разрушены».

Иран подтвердил удары близ Натанза и Исфахана, но заявил, что объекты заранее эвакуировали.

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Иран США крылатые ракеты бомбы
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