В Италии раскритиковали отправку агентов ICE из США на охрану Олимпиады

Фото: Yara Nardi / Reuters

США направят агентов ICE (Иммиграционной таможенной службы) для поддержки обеспечения безопасности во время зимних Олимпийских игр 2026 года, несмотря на волну недовольства в Италии, пишет Би-би-си.

Заявление ICE опубликовало AFP во вторник. В нем сказано, что Служба расследований национальной безопасности ICE «оказывает поддержку» Госдепартаменту США и итальянским властям в «снижении рисков» от транснациональных преступных организаций. При этом представитель ICE подчеркнул, что «все операции по обеспечению безопасности остаются под контролем Италии».

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

В сообщении также отмечается, что служба не будет проводить операции иммиграционного контроля за пределами США. Источники из посольства США уточнили итальянским СМИ, что на предыдущих Олимпийских играх уже работали различные федеральные агентства, не уточняя, участвовали ли в этом сотрудники ICE.

Мэр Милана Джузеппе Сала заявил, что агентам службы «не рады» в городе.

Губернатор региона Ломбардия Аттилио Фонтана попытался успокоить ситуацию, предположив, что агентов ICE направят в Италию для охраны вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. При этом министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози заявил, что иностранные делегации могут сами обеспечивать свою безопасность, назвав это «нормальным».

За последний месяц агенты ICE во время рейдов в городе Миннеаполис застрелили двоих человек. В начале января была убита 37-летняя Рене Макклин Гуд, а на прошлой неделе застрелен 37-летний Алекс Джеффри Претти. После этого в штате начались массовые протесты.