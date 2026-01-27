 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Общий рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 38% — это самый низкий показатель за его нынешний срок, следует из результатов опроса Reuters и Ipsos. В середине января уровень поддержки составлял 41%.

Опрос проводился с пятницы по воскресенье и включал ответы, полученные до и после того, как в субботу сотрудники ICE (иммиграционной и таможенной службы) США застрелили второго гражданина США в Миннеаполисе.

Снижение рейтинга связано с недовольством американцев иммиграционной политикой администрации Трампа. При этом он по-прежнему показывает лучшие результаты по этому вопросу, чем его предшественник, бывший президент-демократ Джо Байден.

Американцы также продолжают больше доверять Республиканской партии в вопросе иммиграции: 37% респондентов считают, что республиканцы лучше справляются с этой темой, 32% отдали предпочтение демократам. Остальные заявили, что не уверены или не выделяют ни одну из партий.

Согласно опросу, 39% американцев одобряют работу Трампа в сфере иммиграции, 53% — не одобряют. В начале месяца эти показатели составляли 41% и 50% соответственно. Около 58% опрошенных заявили, что агенты Иммиграционной и таможенной службы США зашли «слишком далеко» в ужесточении мер, 12% считают их действия недостаточно жесткими, а 26% назвали их «вполне адекватными».

CNN узнал, что погранслужба США выведет часть агентов из Миннеаполиса
Политика
Грегори Бовино

В начале января во время рейда сотрудников ICE в Миннеаполисе 37‑летняя гражданка США Рене Николь Гуд была застрелена агентом ICE. После этого в городе начались массовые протесты против действий иммиграционной службы. Официальные лица из администрации американского президента заявляли, что офицер действовал в целях самообороны. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей назвал эту версию «полной чушью» и призвал ICE «убираться к черту».

24 января агенты ICE застрелили в Миннеаполисе 37‑летнего медбрата Алекса Джеффри Претти. Министерство внутренней безопасности США сообщило, что, по их данным, мужчина был вооружен, однако видеозаписи показали, что у Претти был телефон, а не пистолет. Он подошел к сотрудникам, те повалили его на землю и затем по нему выстрелили по меньшей мере десять раз.

