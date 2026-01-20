Азербайджан направил Украине гуманитарную помощь на $1 млн

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Азербайджан направил Украине партию гуманитарной помощи на сумму $1 млн, сообщает Minval.

Груз с электротехническим оборудованием отправлен Министерством энергетики страны с территории Сумгаитского технологического парка по распоряжению президента Ильхама Алиева от 16 января 2026 года.

В поставку вошли 12 низковольтных панелей, 11 генераторов, пять трансформаторов и 27 тыс. м кабеля. Помощь, как отмечает издание, организована по обращению украинской стороны на фоне проблем с энергоснабжением.

Ранее, в августе, Алиев подписал распоряжение о выделении Минэнерго страны $2 млн для оказания гуманитарной помощи Украине. Средства, согласно документу, предназначались для закупки и отправки произведенного в Азербайджане «электрического оборудования в целях оказания гуманитарной помощи Украине».

В январе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что энергетическая система страны, поврежденная российскими ударами, в настоящее время способна покрыть только 60% потребности страны в электроэнергии. По его словам, страна переживает «самую холодную и темную зиму» с начала конфликта в 2022 году. 16 января на Украине был введен режим ЧС в энергетике.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.