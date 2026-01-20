 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Азербайджан направил Украине гуманитарную помощь на $1 млн

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Vladyslav Sodel / Reuters
Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Азербайджан направил Украине партию гуманитарной помощи на сумму $1 млн, сообщает Minval.

Груз с электротехническим оборудованием отправлен Министерством энергетики страны с территории Сумгаитского технологического парка по распоряжению президента Ильхама Алиева от 16 января 2026 года.

В поставку вошли 12 низковольтных панелей, 11 генераторов, пять трансформаторов и 27 тыс. м кабеля. Помощь, как отмечает издание, организована по обращению украинской стороны на фоне проблем с энергоснабжением.

Минобороны сообщило о массированном ударе по ВПК и энергетике Украины
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

Ранее, в августе, Алиев подписал распоряжение о выделении Минэнерго страны $2 млн для оказания гуманитарной помощи Украине. Средства, согласно документу, предназначались для закупки и отправки произведенного в Азербайджане «электрического оборудования в целях оказания гуманитарной помощи Украине».

В январе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что энергетическая система страны, поврежденная российскими ударами, в настоящее время способна покрыть только 60% потребности страны в электроэнергии. По его словам, страна переживает «самую холодную и темную зиму» с начала конфликта в 2022 году. 16 января на Украине был введен режим ЧС в энергетике.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Азербайджан Украина гуманитарная помощь энергетика
Материалы по теме
В здании Верховной рады на Украине пропало отопление и вода
Политика
Кличко призвал жителей Киева покинуть город из-за энергетического кризиса
Политика
Киев объявил о созыве «энергетического Рамштайна»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Британия спустя 7 лет одобрила строительство «суперпосольства» Китая Политика, 16:54
Зеленский оценил, зашли ли мирные переговоры с США в тупик Политика, 16:53
Минпромторг оценил риски дефицита цемента на фоне остановки предприятий Бизнес, 16:50
Суд взыскал с бывшего курского депутата более 4 млрд рублей Общество, 16:48
Акции «ЭсЭфАй» за два дня выросли на 60%. Почему и что будет дальше Инвестиции, 16:46
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Экс-замглавы Росгвардии дали семь лет колонии с освобождением в зале суда Общество, 16:39
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
ЦСКА досрочно прекратил аренду аргентинского полузащитника Верде Спорт, 16:30
Владислав Бакальчук рассказал о росте оборота М.Видео в 2025 году Компании, 16:30
Тимошенко связала обвинения в коррупции со скорым подписанием мира Политика, 16:21
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Алиев заявил о переходе отношений с Арменией в стадию сотрудничества Политика, 16:15
«Все дела пересмотрят». Почему КС встал на сторону владельцев криптовалют Крипто, 16:14
Фон дер Ляйен анонсировала «мать всех сделок» с Индией Политика, 16:13