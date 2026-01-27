В Минобороны России и КНР обсудили ситуацию на примере Венесуэлы и Ирана

 Перейти к основному контенту
Video

Министр обороны Китая Дун Цзюнь выразил готовность сотрудничать с Россией в укреплении глобальной безопасности и стабильности. Глава военного ведомства сказал это во время видео-конференц-связи с министром обороны России Андреем Белоусовым.

Цзюнь также сказал, что проведение видеоконференции показывает обоюдное внимание к развитию стратегического взаимодействия, его слова приводит Министерство обороны России в своем телеграм-канале.

Министр обороны России в свою очередь отметил, что примеры Венесуэлы и Ирана требуют от военных ведомств «организации постоянного анализа ситуации, в сфере безопасности, и соответствующих действий».

«Взаимодействие вооруженных сил России и Народно-освободительной армии Китая организовано на высоком уровне в сферах обороны и безопасности», — добавил глава российского оборонного ведомства.

Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года на фоне экономического недовольства. В конце января глава МИД Ирана Аббас Арагчи сказал, что во время массовых протестов в Иране погибли 3117 человек. После заявления главы МИД Ирана два высокопоставленных чиновника Министерства здравоохранения Ирана сказали Time, что только 8 и 9 января на улицах страны могли быть убиты до 30 тыс. человек.

«13-й канал» Израиля узнал о возможности скорого удара США по Ирану
Политика
Фото:Arne Immanuel Bänsch / dpa / Global Look Press

В Венесуэле в начале января США нанесли удар по Каракасу и другим районам страны. Американские военные вывезли президента Николаса Мадуро вместе с его супругой из страны.

Родригес заявила, что США угрожали убийствами при отказе сотрудничать
Политика

В Нью-Йорке лидеру Венесуэлы предъявили обвинения в «наркотерроризме». Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией. По информации МВД республики, в результате атаки США погибли 100 человек.

