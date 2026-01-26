Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Приморье возросло до 7

Семь человек госпитализировали после ДТП с участием автобуса в Хасанском муниципальном округе в Приморье, сообщил министр здравоохранения региона Евгений Шестопалов. Его заявление публикует телеграм-канал соответствующего министерства.

«По состоянию на 8 утра 26 января в медицинских учреждениях Приморья госпитализированы 7 пострадавших», — сказал Шестопалов.

Он подчеркнул, что со всеми пострадавшими работают врачи.

Пассажирский автобус и грузовой автомобиль столкнулись на трассе в Хасанском районе Приморья 22 января, в результате ДТП погибли три человека, среди них — водитель автобуса и женщина пассажир.

По данным регионального Минздрава на 24 января, что в больницах находились шесть человек, трое — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.