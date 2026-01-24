В Иркутской области машина выехала на встречку и столкнулась с грузовиком
В Тайшетском округе Иркутской области в ДТП пострадал водитель при выезде на встречную полосу, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 1197-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» вблизи села Конторка. По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля Mitsubishi ASX, следовавший из Иркутска в сторону Красноярска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.
Ранее, в октябре 2025 года, на 1325-м километре Р-255 «Сибирь» произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей. В результате инцидента один человек погиб, пять машин сгорели. Жертвой аварии оказался водитель одного из грузовиков.
