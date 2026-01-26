Появились видеокадры с вылетевшим в кювет после ДТП автобусом под Новороссийском

Автобус с пассажирами вылетел в кювет после ДТП. Видео

Video

Под Новороссийском в районе хутора Семигорский пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего съехал в кювет.

22 пассажира и водитель оказались заблокированы внутри автобуса.

По предварительной информации, пострадавших нет. На место аварии прибыли спасатели, чтобы помочь пассажирам выбраться из автобуса.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники дорожно-патрульной службы.