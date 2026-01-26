Автобус с пассажирами вылетел в кювет после ДТП. Видео
Под Новороссийском в районе хутора Семигорский пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего съехал в кювет.
22 пассажира и водитель оказались заблокированы внутри автобуса.
По предварительной информации, пострадавших нет. На место аварии прибыли спасатели, чтобы помочь пассажирам выбраться из автобуса.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники дорожно-патрульной службы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры
Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных
В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу
Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»
Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури
Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта