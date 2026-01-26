На трассе М-4 «Дон» 20 автомобилей попали в ДТП

Video

На трассе М-4 «Дон» из-за восьми ДТП, в которых столкнулись машины, повреждены порядка 20 автомобилей. Об этом сообщает ГАИ Кубани.

ДТП случились на пути к поселку Джубга в сторону Краснодара. На месте работают сотрудники ГАИ, а движение по шоссе затруднено — оно осуществляется по одной полосе.

С 31 декабря по 11 января в Краснодарском крае произошло 98 ДТП, что на 35,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В течение этого периода в авариях погибли 15 человек, а пострадали 125. 261 водителя задержали за управление транспортным средством в нетрезвом виде. В прошлые новогодние праздники таких задержанных было 297 человек.