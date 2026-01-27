 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

«Газпром» зафиксировал новый исторический рекорд потребления газа в сутки

«Газпром» GAZP ₽126,93 +1,06% Купить
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Специалисты «Газпрома» 25 января зафиксировали новый исторический суточный максимум потребления газа в России — 1839,6 млн куб. м.

Предыдущий исторический рекорд был поставлен днем ранее — 1829,9 млн куб. м газа.

Об этом госкорпорация сообщила в своем телеграм-канале.

МЧС Подмосковья выпустило экстренное предупреждение о снегопаде
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Рост потребления газа связан с холодной погодой в большинстве регионов России. Средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 25 января — минус 18,7 градусов Цельсия», — говорится в сообщении.

26 января были зафиксированы новые исторические максимумы потребления электроэнергии. В объединенной энергосистеме Центра России потребление мощности достигло 42 469 МВт, что превысило предыдущий рекорд на 1446 МВт.

В энергосистеме Москвы и области пик потребления мощности достиг 20 423 МВт, что на 540 МВт больше предыдущего максимума. В Воронежской энергосистеме — 2207 МВт. Это количество в шестой раз за зиму превзошло рекордный показатель в регионе с 1990 года.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Валерия Антонова
Газпром электроэнергия газ
ПАО "ГАЗПРОМ"
