Кравцов призвал регионы позаботиться о здоровье школьников в морозы

Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

Руководители регионов и местные власти должны в условиях наступивших морозов уделить больше внимания безопасности и здоровью учеников. С таким призывом, как сообщает пресс-службе Министерства просвещения, обратился руководитель ведомства Сергей Кравцов.

«Прошу глав регионов и профильные ведомства взять на особый контроль вопросы организации образовательного процесса в период сильных морозов. Необходимо провести дополнительные инструктажи с педагогическими коллективами и родителями о мерах предосторожности в условиях низких температур», — приводит пресс-служба слова министра.

Он добавил, что власти на местах должны своевременно принимать решения, чтобы максимально снизить риски «для здоровья ребят».

Единый температурный порог для отмены занятий на федеральном уровне не установлен из-за различий в климате регионов, поэтому на уровне субъектов власти устанавливают свои пороги, напомнили в ведомстве.

В январе 2026 года синоптики зафиксировали резкое похолодание в нескольких регионах страны. 18 января морозы до 26 градусов ударили в Подмосковье. 20 января о морозах до минус 40 градусов предупредили жителей Пермского края.