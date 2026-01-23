 Перейти к основному контенту
Кравцов призвал регионы позаботиться о здоровье школьников в морозы

Руководители регионов и местные власти должны в условиях наступивших морозов уделить больше внимания безопасности и здоровью учеников. С таким призывом, как сообщает пресс-службе Министерства просвещения, обратился руководитель ведомства Сергей Кравцов.

«Прошу глав регионов и профильные ведомства взять на особый контроль вопросы организации образовательного процесса в период сильных морозов. Необходимо провести дополнительные инструктажи с педагогическими коллективами и родителями о мерах предосторожности в условиях низких температур», — приводит пресс-служба слова министра.

Он добавил, что власти на местах должны своевременно принимать решения, чтобы максимально снизить риски «для здоровья ребят».

