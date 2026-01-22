ФСБ сообщила, что в Москве задержан агент молдавских спецслужб
В Москве задержали гражданина России, действовавшего в интересах молдавских спецслужб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, в декабре 2025 года подозреваемый прибыл в Москву для выполнения задания Службы информации и безопасности Молдавии, направленного против безопасности России. В ходе задержания у него изъяли средства связи, там была обнаружена переписка с сотрудником молдавской спецслужбы, подтверждающая его деятельность.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы. Обвиняемый дает признательные показания, он заключен под стражу.
ФСБ отметила, что это не первый случай, когда спецслужбы Молдавии направляют в Россию агентов. Так, в мае 2025 года в Москве были задержаны два агента молдавской разведки, которые прибыли в страну по поддельным документам для осуществления противоправной деятельности.
