В ФСБ сообщили о задержании готовившего теракт на железной дороге

ФСБ задержала в Кемеровской области гражданина России, готовившего теракт на железной дороге. Он был завербован в Польше и действовал по заданию украинских спецслужб, сообщил РБК Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ФСБ рассказали, что задержанный — 1986 года рождения, он причастен к подготовке диверсий на железной дороге. Также его подозревают в передаче «посредством мессенджера Signal информации об объектах транспортной инфраструктуры региона».

Мужчина жил в Польше с марта 2022 года по июль 2025 года. В ФСБ считают, что после теракта он планировал при содействии спецслужб Украины «выехать в одну из стран Евросоюза для получения политического убежища».

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1, ст. 281 (приготовление к диверсии) УК РФ, санкция по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы», — информирует ФСБ.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Уфе, который готовили двое граждан из стран Центральной Азии. Одного из них ликвидировали, а второго задержали. Злоумышленники собирали сведения об отделе полиции в Уфе, где собирались устроить теракт. Они осмотрели местность, купили огнестрельное оружие и компоненты для изготовления взрывчатки.