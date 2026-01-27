Сеул ответил на слова Трампа о повышении пошлин на товары из Южной Кореи

Правительство Южной Кореи пока не получило официального уведомления или подробного объяснения от США о повышении тарифов на корейские товары с 15 до 25%. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на заявление властей.

Президент США Дональд Трамп, объявил о мерах в соцсети Truth Social. Он сослался на то, что Национальное собрание Кореи не утвердило соглашение о тарифах, достигнутое в октябре 2025 года.

После этого администрация южнокорейского президента провела межведомственное совещание и решила направить министра промышленности Ким Чон Квана в США для переговоров с американским министром торговли Говардом Лютником, пишет агентство Yonhap.

Министерство экономики и финансов Южной Кореи, в свою очередь, сообщило о планах взаимодействовать с Вашингтоном по поводу законопроекта, связанного с соглашением. «В дальнейшем мы будем взаимодействовать с правительством США, чтобы разъяснить ход обсуждений законопроекта в Национальном собрании», — говорится в сообщении.

Трамп в своей публикации о тарифах уточнил, что повышение затрагивает автомобили, древесину, фармацевтическую продукцию и другие взаимные пошлины. Президент США подчеркнул, что соглашение с президентом Ли Чжэ Меном было достигнуто 30 июля 2025 года и подтверждено во время визита в Южную Корею 29 октября, но до сих пор не утверждено Национальным собранием.

По итогам заключения июльской сделки Трамп объявил о понижении тарифов с 25% до 15%. Позднее пояснил, что Сеул согласился выплатить $350 млрд за снижение пошлин и приобрести у США большие объемы нефти и газа. Трамп утверждал, что инвестиции со стороны южнокорейских компаний в США превысят $600 млрд.