США заключили с Южной Кореей сделку с подлодкой и выплатой $350 млрд
Южная Корея получила от Соединенных Штатов разрешение на строительство атомной подлодки, заявил в соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп.
«Я дал им разрешение построить атомную подводную лодку, а не устаревшие, и гораздо менее маневренные, дизельные подводные лодки, которые у них есть сейчас», — написал он.
Трамп уточнил в одном из следующих постов, что Южная Корея будет строить свою атомную подлодку на верфях Филадельфии — «прямо здесь, в добрых старых США».
Кроме того, по его словам, Сеул согласился выплатить $350 млрд за снижение пошлин США.
Также Южная Корея согласилась купить американские нефть и газ в больших объемах, добавил республиканец. «Инвестиции в нашу страну со стороны состоятельных южнокорейских компаний и бизнесменов превысят $600 млррд. Наш военный альянс сильнее, чем когда-либо» — подчеркнул он.
Ранее 29 октября Трамп заявил о достижении торгового соглашения с Южной Кореей.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт