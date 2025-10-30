 Перейти к основному контенту
Торговая война США⁠,
0

США заключили с Южной Кореей сделку с подлодкой и выплатой $350 млрд

Сюжет
Торговая война США

Южная Корея получила от Соединенных Штатов разрешение на строительство атомной подлодки, заявил в соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп.

«Я дал им разрешение построить атомную подводную лодку, а не устаревшие, и гораздо менее маневренные, дизельные подводные лодки, которые у них есть сейчас», — написал он.

Трамп уточнил в одном из следующих постов, что Южная Корея будет строить свою атомную подлодку на верфях Филадельфии — «прямо здесь, в добрых старых США».

Кроме того, по его словам, Сеул согласился выплатить $350 млрд за снижение пошлин США.

Также Южная Корея согласилась купить американские нефть и газ в больших объемах, добавил республиканец. «Инвестиции в нашу страну со стороны состоятельных южнокорейских компаний и бизнесменов превысят $600 млррд. Наш военный альянс сильнее, чем когда-либо» — подчеркнул он.

Ранее 29 октября Трамп заявил о достижении торгового соглашения с Южной Кореей.

Материал дополняется

Дарья Лебедева
Дональд Трамп США Южная Корея подлодки
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
