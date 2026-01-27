CNN узнал, что погранслужба США выведет часть агентов из Миннеаполиса
Командир пограничного патруля Грегори Бовино и часть его агентов, как ожидается, покинут охваченный протестами Миннеаполис и вернутся в свои сектора, сообщают NBC и CNN со ссылкой на источники.
Неназванный чиновников в беседе с CNN отметили, что реакция Бовино и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм на последнее убийство агентами ICE (Иммиграционной таможенной службы) жителя Миннеаполиса вызвала недовольство президента США Доанльда Трампа. Тот, по словам собеседника, в последующие два дня провел несколько часов, просматривая репортажи, и остался недоволен поведением своей администрации.
Бовино, уточняет телеканал, служил в пограничной службе почти 30 лет и возглавлял операции в крупных городах США. Его агрессивная тактика, включая рейды и уничтожение автомобилей, вызывала критику, а после трагедии в Миннеаполисе стала особенно спорной. CNN назвал его отъезд «отстранением от дел ключевого игрока в борьбе с иммиграцией, проводимой администрацией Трампа».
NBC пишет, что Бовино стал публичным лицом операции Минюста в Миннеаполисе под названием «Операция Metro Surge». Она направлена на выявление, задержание и депортацию нелегальных мигрантов в агломерации Миннеаполис — Сент-Пол. В «города-близнецы» ранее прибыли тысячи федеральных агентов.
Помощник министра по связям с общественностью в Министерстве внутренней безопасности Триша Маклафлин
В начале января во время рейда агент ICE застрелил 37‑летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Гуд, что вызвало массовые протесты. Администрация США заявила, что офицер действовал в целях самообороны, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал ее смерть «трагедией, созданной ею самой». Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей призвал ICE покинуть город и назвал утверждения о самообороне «полной чушью».
24 января агенты ICE застрелили в Миннеаполисе 37‑летнего медбрата Алекса Претти. Министерство внутренней безопасности сообщило, что мужчина был вооружен, но видеозапись показала, что у Претти в руках был телефон. Он подошел к сотрудникам, те повалили его на землю, после чего было произведено не менее десяти выстрелов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ
ЕС решил полностью запретить газ из России
Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии
Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США
Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower
В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard