Общество
0

Студент о протестах в Миннеаполисе: «Очень страшно выходить на улицу»
Ситуация Миннеаполисе, охваченном протестами после убийств агентами ICE (Иммиграционной таможенной службы) двух жителей города, остается напряженной, рассказал в эфире телеканала РБК студент университета Миннесоты Алем Набиев.

«В данный момент ситуация [в Миннеаполисе] достаточно напряженная. Последний месяц стараюсь отсиживаться дома. Вчера наблюдал протесты из окна. Очень страшно выходить на улицу, зная то, что некоторых депортируют даже когда у них есть документы, и как-то совсем… совсем необычно наблюдать Миннесоту, Миннеаполис в таком свете», — сказал он.

Набиев выразил мнение, что протесты народные, никем не подстрекаются и отметил, что после первого убийства демонстрации были более мирными. Когда агенты ICE застрелили второго жителя города, беспорядки начались во всем Миннеаполисе, а силовиков стало больше.

«Началось какое-то усиление полиции. Везде появилось больше полиции, больше миграционных служб. <...> Иногда применяют намного больше силы, чем, допустим, требовалось бы», — сказал студент. Он подчеркнул, что силовики применяют больше силы, чем требовалось бы, хотя американцы, протестующие в Миннеаполисе, ничего не разрушают.

Демократы пригрозили новым шатдауном в США после убийств в Миннесоте
Политика
Фото:Evelyn Hockstein / Reuters

В начале января во время одного из рейдов агент ICE застрелил 37-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Макклин Гуд. После этого в городе начались массовые протесты. Официальные лица из администрации американского президента настаивают, что офицер самооборонялся. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал гибель женщины «трагедией, созданной ею самой».

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после убийства Гуд призвал ICE «убираться к черту» из города, а заявление о том, что агент службы оборонялся, он назвал «полной чушью».

Позднее, в 24 января, агенты ICE застрелили в Миннеаполисе медбрата, работавшего в отделении интенсивной терапии, Алекса Джеффри Претти. По данным Министерства внутренней безопасности США, 37-летний мужчина был вооружен пистолетом. Вопреки этому, на видеозаписи, на которую попал момент трагедии, видно, что Претти держал в руках телефон, а не пистолет.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Миннеаполис Миннесота США протесты
