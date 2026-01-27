Syria TV сообщил, что глава Сирии приедет в Москву для встречи с Путиным

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа планирует приехать в Москву в среду, 28 января, для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Syria TV.



В последний раз аш-Шараа был в России в середине октября 2025 года. В рамках этого визита он также провел переговоры с Путиным. По их итогам сирийский лидер, в частности, заявил о намерении Дамаска попытаться перезапустить отношения с Москвой.



Незадолго до этой поездки аш-Шараа рассказал, что «Сирия сегодня установила спокойные отношения с Россией», которые основаны «на стратегических интересах» и не противоречат взаимодействию Дамаска с Западом и конкретно с США.

В ноябре он заявил, что Россия нужна Дамаску из-за статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, поэтому сирийская сторона заинтересована в российской поддержке. По словам аш-Шараа, Сирии нужен голос России по ряду вопросов. Кроме того, он отметил, что у Дамаска сохраняются стратегические интересы с Москвой. При этом он добавил, что двусторонние отношения между странами только формируются.

Аш-Шараа стал временным президентом Сирии после свержения режима Асада в конце 2024-го. В республике бывший лидер заочно арестован по делу о подавлении протестов в 2011 году.