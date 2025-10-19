Глава МИД Сирии рассказал о пересмотре прежних соглашений с Россией
Сирия заявила о ведении переговоров с Россией по пересмотру действующих соглашений, касающихся сотрудничества двух стран, включая вопросы о военных базах. Об этом сообщил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани, пишет газета Asharq Al-Awsat.
По словам главы сирийского МИД, на данный момент новых договоренностей между сторонами нет. Во время переговоров стороны также затронули тему судьбы бывшего президента Башара Асада и военных, покинувших страну.
Соглашения, заключенные прежним режимом, приостановлены и неприемлемы, подчеркнул дипломат и пояснил, что дипломатические шаги Сирии не предполагают никаких уступок в отношении прав сирийцев. Асаад аш-Шибани добавил, что отношения с Россией, Китаем и Европой строятся на статусе Сирии и должны быть использованы на благо народа. Он также объявил о своем первом официальном визите в Пекин в следующем месяце.
Министерство иностранных дел работает над преодолением последствий прежней дипломатии, которую он назвал «шантажом», в пользу подхода, открытого для диалога и сотрудничества, отметил Асаад аш-Шибани.
15 октября состоялся первый визит нового сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа в Москву. Он возглавил страну, после того как в декабре 2024 года пал режим поддерживаемого Россией Башара Асада.
Переговоры продолжались более двух часов. После них лидеры не стали делать совместного заявления для СМИ, но еще утром в Кремле анонсировали, что одной из центральных тем переговоров должно стать будущее российских военных баз в Сирии — авиабазы Хмеймим и 720-го пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе (в 2017 году Москва договорилась с тогдашними сирийскими властями о размещении на этих объектах своих гарнизонов на 49 лет).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что стороны ведут закрытые переговоры в том числе «в контексте возможного переформатирования функционала российских военных объектов».
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?