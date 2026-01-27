 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава Минобороны ФРГ заявил, что Берлин не может передать Киеву Patriot

Сюжет
Военная операция на Украине

Германия не может поставить Киеву новые системы ПВО Patriot, так как сама ждет их поставок взамен уже переданных, заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус. Об этом сообщает NTV.

«Мы не можем сделать больше, потому что сами ждем поставок на замену», — сказал он, отметив, что у Берлина осталось мало возможностей для поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны. В нее, по словам министра, Германия уже внесла «непропорционально большой вклад».

«Было бы хорошо, если бы одна или две другие страны смогли найти и поставить что-нибудь еще для поддержки Украины», — добавил глава военного ведомства ФРГ.

Генсек НАТО назвал, что существенно повлияет на безопасность Украины
Политика
Марк Рютте

Германия является крупнейшим в Европе донором военной помощи Украине, отмечал Reuters. По данным агентства, с начала российской военной операции в 2022 году Берлин выделил Киеву около €40 млрд. В 2025 году ФРГ планировала передать Украине около €9 млрд в качестве помощи.

По данным Handelsblatt и Reuters, в 2026 году кабинет министров Германии намерен увеличить финансовую помощь Украине на €3 млрд. Средства предназначены для закупки артиллерии, дронов и бронетехники, а также замены двух систем Patriot.

В минувшем декабре Bloomberg сообщил о планах Германии углубить сотрудничество с Киевом в сфере обороны. В рамкой этой инициативы был составлен план из 10 пунктов, который, в частности, предусматривает «ускорение интеграции украинской промышленности в европейский рынок военной техники», а также «включение в него военной техники украинского производства».

Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия не изменят ход военной операции.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ

ЕС решил полностью запретить газ из России

Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии

Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США

Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower

В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Германия поставки оружия Украина Борис Писториус Patriot
Материалы по теме
Зеленский заявил о договоренности с Трампом по поставкам ракет к Patriot
Политика
Bild узнала, что Германия не готова к атаке с применением химоружия
Политика
Чехия заявила о готовности поставить Киеву самолеты для борьбы с дронами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
Трамп оценил темпы освобождения политзаключенных в Венесуэле Политика, 01:13
Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Южной Кореи до 25% Политика, 01:05
Дуров счел, что для веры в безопасность WhatsApp нужно быть «безмозглым» Технологии и медиа, 00:43
Syria TV сообщил, что глава Сирии приедет в Москву для встречи с Путиным Политика, 00:36
В Мурманской области установили временные опоры ЛЭП после аварии Общество, 00:29
Глава Минобороны ФРГ заявил, что Берлин не может передать Киеву Patriot Политика, 00:25
Социологи сравнили порицаемые нормы поведения в России и США Политика, 00:06
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Счетная палата нашла нарушения при работах в Политехе и Третьяковке Финансы, 00:03
В институте Минстроя назвали способ сократить путь на юг до 16 часов Бизнес, 00:01
Какой футбольный клуб заработал больше всех в мире Спорт, 00:01
Власти предложили донастроить институт личных фондовПодписка на РБК, 00:00
ЦБ оценил дефицит кадров в России Экономика, 26 янв, 23:56
Студент о протестах в Миннеаполисе: «Очень страшно выходить на улицу» Общество, 26 янв, 23:39
Власти отвергли риски для школьников из-за запрета сайтов с ответами ЕГЭ Общество, 26 янв, 23:19