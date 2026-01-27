Глава Минобороны ФРГ заявил, что Берлин не может передать Киеву Patriot

Германия не может поставить Киеву новые системы ПВО Patriot, так как сама ждет их поставок взамен уже переданных, заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус. Об этом сообщает NTV.

«Мы не можем сделать больше, потому что сами ждем поставок на замену», — сказал он, отметив, что у Берлина осталось мало возможностей для поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны. В нее, по словам министра, Германия уже внесла «непропорционально большой вклад».

«Было бы хорошо, если бы одна или две другие страны смогли найти и поставить что-нибудь еще для поддержки Украины», — добавил глава военного ведомства ФРГ.

Германия является крупнейшим в Европе донором военной помощи Украине, отмечал Reuters . По данным агентства, с начала российской военной операции в 2022 году Берлин выделил Киеву около €40 млрд. В 2025 году ФРГ планировала передать Украине около €9 млрд в качестве помощи.

По данным Handelsblatt и Reuters, в 2026 году кабинет министров Германии намерен увеличить финансовую помощь Украине на €3 млрд. Средства предназначены для закупки артиллерии, дронов и бронетехники, а также замены двух систем Patriot.

В минувшем декабре Bloomberg сообщил о планах Германии углубить сотрудничество с Киевом в сфере обороны. В рамкой этой инициативы был составлен план из 10 пунктов, который, в частности, предусматривает «ускорение интеграции украинской промышленности в европейский рынок военной техники», а также «включение в него военной техники украинского производства».

Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия не изменят ход военной операции.