Общество⁠,
0

«Роскосмос» показал снимок надвигающегося на Москву снежного циклона

Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

«Роскосмос» показал спутниковый снимок снежного циклона, надвигающегося на Москву. Фотографию опубликовала пресс-служба госкорпорации в телеграм-канале.

Снимок сделали с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

В публикации отметили, что циклон приблизился к столице 26 января. «Роскосмос» напомнил, что Гидрометцентр России объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать до 29 января.

В Гидрометцентре рассказали о трехдневном снегопаде в Москве
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Главное управление МЧС России по Москве предупредило, что с 27 по 29 января в столице ожидаются продолжительный сильный снег, метель, снежные заносы и гололедица. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что городские службы уже работают в усиленном режиме. Предупреждение о сильных снегопадах и гололеде 27–28 января также опубликовало МЧС России по Московской области.

В свою очередь, Росавиация допустила, что из-за непогоды в столичном регионе возможны переносы и отмены рейсов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

