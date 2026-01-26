«Роскосмос» показал снимок надвигающегося на Москву снежного циклона

Фото: Роскосмос

«Роскосмос» показал спутниковый снимок снежного циклона, надвигающегося на Москву. Фотографию опубликовала пресс-служба госкорпорации в телеграм-канале.

Снимок сделали с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

В публикации отметили, что циклон приблизился к столице 26 января. «Роскосмос» напомнил, что Гидрометцентр России объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать до 29 января.

Главное управление МЧС России по Москве предупредило, что с 27 по 29 января в столице ожидаются продолжительный сильный снег, метель, снежные заносы и гололедица. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что городские службы уже работают в усиленном режиме. Предупреждение о сильных снегопадах и гололеде 27–28 января также опубликовало МЧС России по Московской области.

В свою очередь, Росавиация допустила, что из-за непогоды в столичном регионе возможны переносы и отмены рейсов.