Посол Израиля отметил роль Красной армии в борьбе с нацистами
Россия и Израиль сохраняют память о холокосте и роли Красной армии в борьбе с преступлениями, совершенными нацистской Германией. Об этом заявил израильский посол в России Одед Йосеф, передает корреспондент РБК.
«Как посол Израиля в России, я горжусь партнерством и общими ценностями, которые мы разделяем с правительством России, как в плане сохранения памяти о еврейском холокосте и его уникальности, так и в плане увековечения памяти и выражения признательности за роль, которую сыграла Красная армия в борьбе со зверствами, совершенными нацистской Германией против евреев, советских людей и многих других национальностей», — заявил Йосеф.
Одед Йосеф ранее занимал должность заместителя генерального директора Министерства иностранных дел Израиля и возглавлял департамент Ближнего Востока. Дипломат также работал в дипмиссиях Израиля в Москве, Вашингтоне, Сингапуре, а также был послом в Кении. О его назначении стало известно в августе 2025 года.
Одед Йосеф прибыл в Москву для исполнения обязанностей посла Израиля в начале ноября. На этом посту он сменил Симону Гальперин, которая досрочно завершила свою миссию в связи с переходом на новую должность. Дипломат возглавила департамент Европы в МИД Израиля.
В феврале 2024-го, вскоре после вступления в должность, Гальперин вызвали в МИД России. Причиной стало интервью дипломата, в котором она рассказала, что не устраивает Израиль в политике Москвы после нападения ХАМАС. Министерство сочло слова Гальперин «крайне неудачным началом дипломатической миссии».
Позднее в интервью РБК Гальперин рассказывала, что власти двух стран сотрудничали в вопросе освобождения заложников ХАМАС.
