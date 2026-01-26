Посол Израиля отметил роль Красной армии в борьбе с нацистами

Бойцы Красной армии, 1945 г. (Фото: Фёдор Кислов / РИА Новости)

Россия и Израиль сохраняют память о холокосте и роли Красной армии в борьбе с преступлениями, совершенными нацистской Германией. Об этом заявил израильский посол в России Одед Йосеф, передает корреспондент РБК.

«Как посол Израиля в России, я горжусь партнерством и общими ценностями, которые мы разделяем с правительством России, как в плане сохранения памяти о еврейском холокосте и его уникальности, так и в плане увековечения памяти и выражения признательности за роль, которую сыграла Красная армия в борьбе со зверствами, совершенными нацистской Германией против евреев, советских людей и многих других национальностей», — заявил Йосеф.

Одед Йосеф ранее занимал должность заместителя генерального директора Министерства иностранных дел Израиля и возглавлял департамент Ближнего Востока. Дипломат также работал в дипмиссиях Израиля в Москве, Вашингтоне, Сингапуре, а также был послом в Кении. О его назначении стало известно в августе 2025 года.

Одед Йосеф прибыл в Москву для исполнения обязанностей посла Израиля в начале ноября. На этом посту он сменил Симону Гальперин, которая досрочно завершила свою миссию в связи с переходом на новую должность. Дипломат возглавила департамент Европы в МИД Израиля.

В феврале 2024-го, вскоре после вступления в должность, Гальперин вызвали в МИД России. Причиной стало интервью дипломата, в котором она рассказала, что не устраивает Израиль в политике Москвы после нападения ХАМАС. Министерство сочло слова Гальперин «крайне неудачным началом дипломатической миссии».

Позднее в интервью РБК Гальперин рассказывала, что власти двух стран сотрудничали в вопросе освобождения заложников ХАМАС.