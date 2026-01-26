 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Посол Израиля отметил роль Красной армии в борьбе с нацистами

Бойцы Красной армии, 1945 г.
Бойцы Красной армии, 1945 г. (Фото: Фёдор Кислов / РИА Новости)

Россия и Израиль сохраняют память о холокосте и роли Красной армии в борьбе с преступлениями, совершенными нацистской Германией. Об этом заявил израильский посол в России Одед Йосеф, передает корреспондент РБК.

«Как посол Израиля в России, я горжусь партнерством и общими ценностями, которые мы разделяем с правительством России, как в плане сохранения памяти о еврейском холокосте и его уникальности, так и в плане увековечения памяти и выражения признательности за роль, которую сыграла Красная армия в борьбе со зверствами, совершенными нацистской Германией против евреев, советских людей и многих других национальностей», — заявил Йосеф.

Одед Йосеф ранее занимал должность заместителя генерального директора Министерства иностранных дел Израиля и возглавлял департамент Ближнего Востока. Дипломат также работал в дипмиссиях Израиля в Москве, Вашингтоне, Сингапуре, а также был послом в Кении. О его назначении стало известно в августе 2025 года.

Посол Израиля — РБК: «Надо освободить Газу от ХАМАС ради палестинцев»
Политика
Симона Гальперин

Одед Йосеф прибыл в Москву для исполнения обязанностей посла Израиля в начале ноября. На этом посту он сменил Симону Гальперин, которая досрочно завершила свою миссию в связи с переходом на новую должность. Дипломат возглавила департамент Европы в МИД Израиля.

В феврале 2024-го, вскоре после вступления в должность, Гальперин вызвали в МИД России. Причиной стало интервью дипломата, в котором она рассказала, что не устраивает Израиль в политике Москвы после нападения ХАМАС. Министерство сочло слова Гальперин «крайне неудачным началом дипломатической миссии».

Позднее в интервью РБК Гальперин рассказывала, что власти двух стран сотрудничали в вопросе освобождения заложников ХАМАС.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ

ЕС решил полностью запретить газ из России

Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии

Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США

Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower

В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard
Авторы
Теги
Анастасия Луценко, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Израиль посол Красная Армия Холокост нацизм
Материалы по теме
Израиль утвердил замглавы департамента МИДа послом в России
Политика
Израиль назначит замгендиректора МИДа Йосефа послом в России
Политика
МИД назвал «крайне неудачным началом» интервью нового посла Израиля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 17:57
«Динамо» прервало трехматчевую победную серию «Лады» в КХЛ Спорт, 22:10
Матч НХЛ перенесли на полтора месяца из-за непогоды Спорт, 22:08
Белый дом назвал историческими переговоры по Украине в Абу-Даби Политика, 21:58
Гладков сообщил о смерти своей помощницы Веры Мангушевой Политика, 21:54
«Сибирь» забила три гола за минуту и прервала третью серию побед в КХЛ Спорт, 21:53
Фильм Бекмамбетова обошел «Аватар» в прокате в США на фоне снежной бури Общество, 21:53
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Канадский призер Олимпиады с украинскими корнями перешел в сборную США Спорт, 21:35
«Роскосмос» показал снимок надвигающегося на Москву снежного циклона Общество, 21:31
Капризова признали первой звездой недели в НХЛ, Кучерова — второй Спорт, 21:25
Посол Израиля отметил роль Красной армии в борьбе с нацистами Политика, 21:22
Израиль вернул из Газы тело последнего заложника Общество, 21:14
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Минпромторг объяснил досрочное возвращение кнопки SOS в машины Авто, 20:58