Новый посол Израиля в России прибыл в Москву

В Москву прибыл новый посол Израиля в России Одед Йосеф. Он скоро приступит к работе. Досрочно завершившая миссию Симона Гальперин уезжает в Израиль, сообщили в посольстве

Одед Йосеф (Фото: Joshua A. Bickel / AP / ТАСС)

Новый посол Израиля в России Одед Йосеф прибыл в Москву и скоро начнет выполнять свои обязанности, сменив на этом посту Симону Гальперин, которая досрочно завершила свою миссию, сообщили РБК в посольстве Израиля. В дипмиссии добавили, что 5 ноября в Кремле посол вручит копии верительных грамот.

Йосеф ранее занимал должность заместителя генерального директора министерства иностранных дел Израиля и возглавлял департамент Ближнего Востока, а также работал в израильских дипмиссиях в Москве, Вашингтоне, Сингапуре и был послом в Кении.

О том, что Гальперин завершает свою миссию в Москве и возвращается домой, посольство Израиля в России сообщило 2 ноября. О планах досрочно завершить миссию стало известно в июле. Гальперин решила сложить свои полномочия «из-за того, что получила должность главы департамента Европы в МИД Израиля».

«Даже если у Израиля и России были разные взгляды, мы умели об этом очень четко сказать друг другу и в то же время пытались понять своего партнера. В этом и есть суть настоящих дипломатических отношений, в этом заключается задача дипломатов», — сказала посол. Она отметила, что в работе старалась содействовать развитию отношений между странами на академическом уровне, в политической сфере и в других областях.

Гальперин подчеркнула, что двусторонняя работа продолжится с приездом «коллеги и друга» Одеда Йосефа, который приступит к работе в начале следующей недели.

Гальперин была назначена послом в России в мае 2023 года, а к работе приступила в январе 2024-го. В одном из интервью она рассказала, что не устраивает Израиль в политике Москвы после нападения ХАМАС. МИД счел слова Гальперин «крайне неудачным началом дипломатической миссии».

До начала работы в российском посольстве Гальперин возглавляла департамент Евразии и Западных Балкан и была заместителем генерального директора МИД Израиля. Ранее занимала должности посла Израиля в Сингапуре и Восточном Тиморе. До 1976 года Гальперин жила в Ленинграде, а затем уехала в Израиль по программе репатриации.

О решении властей назначить Йосефа послом в России МИД сообщил 19 августа. В начале сентября Израиль утвердил его послом в России.