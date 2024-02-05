МИД назвал «крайне неудачным началом» интервью нового посла Израиля

Посол в интервью «Коммерсанту» рассказала, что не устраивает Израиль в политике России после нападения ХАМАС. Симона Гальперин приступила к работе в Москве в январе

Симона Гальперин (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Нового посла Израиля в России Симону Гальперин вызовут в МИД, сообщили ТАСС в ведомстве. Она приступила к работе в Москве в январе.

Причиной стали «недопустимые публичные высказывания посла Израиля, искажающие российские внешнеполитические подходы и исторические реалии».

«Гальперин будет вызвана в МИД», — сказали там, комментируя интервью посла «Коммерсанту», в котором она рассказала, что не устраивает Израиль в политике России.

Высказывания дипломата в МИД назвали «крайне неудачным началом дипломатической миссии».

Гальперин, в частности, указала в интервью, что российское руководство, в том числе на президентском уровне, неоднократно констатировало, что безопасность Израиля является стратегическим интересом России, но после нападения ХАМАС в октябре прошлого года этот принцип, видимо, утратил актуальность. По ее словам, «прошло какое-то время», прежде чем Москва публично осудила атаку, назвав ее терактом и упомянув ХАМАС. «Мне кажется, руководство России не вполне поняло, что мы попали в другую, страшную реальность», — считает дипломат.

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Глава дипмиссии также отметила, что в российском списке запрещенных террористических организаций значатся «Братья-мусульмане», но в нем нет ХАМАС, который является «палестинским отделением «Братьев-мусульман».

«Почему его нет в этом списке? Между тем ХАМАС открыто заявляет, что это не последнее 7 октября, будут еще седьмые октября, еще десять таких седьмых октября. Они этого не скрывают, не прячутся, а, наоборот, гордятся этим. Так почему же Россия не выступит не только против терроризма, но и против повторения 7 октября?» — сказала Гальперин. Вместо этого, подчеркнула она, «хамасовцев в Москве принимают, обнимают, раскатывают перед ними ковровые дорожки».

Президент России Владимир Путин спустя неделю после нападения ХАМАС заявил, что Израиль подвергся «беспрецедентной по своей жестокости атаке» и имеет право на защиту. При этом он отметил, что российская сторона исходит «из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров», целью которых должно быть создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский позднее говорил, что Москва осуждает нападение группировки на страну. «Мы, безусловно, осуждаем то, что было сделано в отношении Израиля 7 октября, этому не может быть никаких оправданий», — сказал Полянский, отметив при этом, что это должно быть уравновешено «осуждением недискриминационных обстрелов мирных кварталов в Газе и гибели мирного населения». Дипломат связал обострение конфликта на Ближнем Востоке «многолетним беззаконием, продолжением незаконных акций Израиля в отношении Палестины» и посчитал неоправданными разговоры о неспровоцированном нападении.

Позднее Россия предлагала Совету Безопасности ООН призвать к прекращению огня между Израилем и ХАМАС и осудить «все акты терроризма», но проект резолюции не приняли.