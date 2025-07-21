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Политика ,  
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Посол Израиля в России досрочно завершит работу

Посол Израиля в России Гальперин завершит миссию осенью
Симона Гальперин приступила к работе посла в России в январе 2024 года. Свою миссию она завершит досрочно и возглавит департамент Европы в МИД Израиля
Симона Гальперин
Симона Гальперин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Посол Израиля в России Симона Гальперин завершит свою миссию в октябре, сообщил РБК представитель дипломатического представительства.

«Посол закончит свою миссию раньше, из-за того что получила должность главы департамента Европы в МИД Израиля», — пояснил он. Кандидатура на пост нового главы дипмиссии пока не определена.

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Симона Гальперин

Гальперин была назначена послом в России в мае 2023 года, а к работе приступила в январе 2024-го. Вскоре после этого дипломата вызвали в МИД из-за интервью, в котором она рассказала, что не устраивает Израиль в политике Москвы после нападения ХАМАС. Министерство сочло слова Гальперин «крайне неудачным началом дипломатической миссии».

Позднее в интервью РБК Гальперин рассказывала, что власти двух стран сотрудничали в вопросе освобождения заложников ХАМАС.

До начала работы в российском посольстве Гальперин возглавляла департамент Евразии и Западных Балкан и была заместителем генерального директора МИД Израиля. Ранее занимала должности посла Израиля в Сингапуре и Восточном Тиморе, руководила Израильским экономическим и культурным управлением на Тайване. До 1976 года Гальперин жила в Ленинграде, а затем уехала в Израиль по программе репатриации.

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Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Симона Гальперин посол Израиля Израиль посольство дипмиссия
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