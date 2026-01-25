Песков предрек Канаде «головную боль» после слов премьера о США

Марк Карни (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Канаду ждут проблемы в связи с отзывом США приглашения для канадского премьера Марка Карни войти в «Совет мира», заявил пресс-секретарь прездента России Дмитрий Песков репортеру Павлу Зарубину.

«Не знаю, насколько это болезненно для Канады, но то, что, скажем так, <...> их ожидает большая головная боль — могу предположить с большой долей вероятности», — сказал Песков.

Он полагает, что Вашингтон «наказал» Канаду за недавние заявления Карни на форуме в Давосе.

22 января Карни заявил, что менее сильным странам необязательно «пытаться ладить» с более сильными для выживания, а следует объединиться. «Каждый день нам напоминают о том, что мы живем в эпоху соперничества великих держав <...> Что сильные могут делать то, что в их силах, а слабые должны страдать от того, что им причитается», — сказал он. Он также добавил, что есть и «другой путь» — «ход истории не обречен на искажение в сторону авторитаризма». Кроме того, Карни заявил, что канадцы «твердо стоят на стороне Гренландии и Дании».

Через несколько часов президент США Дональд Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира» — «самый престижный совет лидеров, который когда-либо собирался». Накануне Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100%, если та заключит торговое соглашение с Китаем. Сближение двух стран началось на фоне разногласий с США по торговым пошлинам и Гренландии.

О создании «Совета мира» — с целью урегулирования ситуации в Газе — Трамп объявил 15 января. При этом он не исключал и расширения функций, Axios писал, что глава Белого дома намерен создать масштабную международную организацию.