0

Песков предрек Канаде «головную боль» после слов премьера о США

Претензии США на Гренландию
Марк Карни
Марк Карни (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Канаду ждут проблемы в связи с отзывом США приглашения для канадского премьера Марка Карни войти в «Совет мира», заявил пресс-секретарь прездента России Дмитрий Песков репортеру Павлу Зарубину.

«Не знаю, насколько это болезненно для Канады, но то, что, скажем так, <...> их ожидает большая головная боль — могу предположить с большой долей вероятности», — сказал Песков.

Он полагает, что Вашингтон «наказал» Канаду за недавние заявления Карни на форуме в Давосе.

Белый дом опубликовал фото Трампа с пингвином в Гренландии
Политика
Фото:WhiteHouse / X
.

22 января Карни заявил, что менее сильным странам необязательно «пытаться ладить» с более сильными для выживания, а следует объединиться. «Каждый день нам напоминают о том, что мы живем в эпоху соперничества великих держав <...> Что сильные могут делать то, что в их силах, а слабые должны страдать от того, что им причитается», — сказал он. Он также добавил, что есть и «другой путь» — «ход истории не обречен на искажение в сторону авторитаризма». Кроме того, Карни заявил, что канадцы «твердо стоят на стороне Гренландии и Дании».

Через несколько часов президент США Дональд Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира» — «самый престижный совет лидеров, который когда-либо собирался». Накануне Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100%, если та заключит торговое соглашение с Китаем. Сближение двух стран началось на фоне разногласий с США по торговым пошлинам и Гренландии.

О создании «Совета мира» — с целью урегулирования ситуации в Газе — Трамп объявил 15 января. При этом он не исключал и расширения функций, Axios писал, что глава Белого дома намерен создать масштабную международную организацию.

Персоны
Анастасия Лежепекова
Дональд Трамп Канада Гренландия Дмитрий Песков Совет мира
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
