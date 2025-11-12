BBC узнала о подготовке в Лейбористской партии плана по смещению Стармера

Однопартийцы премьер-министра Великобритании Кира Стармера по Лейбористской партии могут попытаться сместить его с поста лидера объединения в декабре, передает Би-би-си со ссылкой на источники из числа сторонников политика в партии.

Этот процесс группа депутатов-лейбористов может запустить через две недели после того, как 26 ноября министр финансов Рейчел Ривз представит в Палате общин бюджетное послание. Предположительно, будет объявлено о непопулярной среди избирателей мере — повышении налогов для борьбы с дефицитом бюджета, писала The Guardian.

Союзники Стармера вместе с тем дали понять, что он будет бороться с любыми вызовами своему руководству со стороны депутатов-лейбористов, сообщает Би-би-си.

«Он будет с этим бороться», — заявил компании один из министров британского правительства.

Среди потенциальных кандидатов на смену Стармеру, которых обсуждают депутаты-лейбористы, «Би-би-си» назвала некоторых его ближайших союзников — действующего министра здравоохранения Уэс Стритинг и министра внутренних дел Шабану Махмуд. Также, по сведениям корпорации, звучат имена Эда Милибэнда, министра энергетики, и рядовых членов парламента, включая бывшего министра транспорта Луизу Хейг.

Материал дополняется