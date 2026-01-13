Стармер пригрозил взять чат-бот Grok под контроль из-за «раздевающего» ИИ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил взять под контроль чат-бот Grok, запущенный компанией американского предпринимателя Илона Маска xAI, если платформа не прекратит генерацию эротических дипфейков, сообщает Sky News.

Британский премьер охарактеризовал действия Grok и соцсети X как «абсолютно отвратительные и позорные».

«Если [соцсеть] X не сможет контролировать Grok, мы это сделаем — и сделаем это быстро, потому что если вы получаете выгоду от вреда и злоупотреблений, вы теряете право на саморегулирование», — заявил Стармер на заседании Парламентской лейбористской партии.

Как отмечает телеканал, ИИ-инструмент Grok позволяет изменять фотографии людей, создавая сексуализированные изображения, в том числе путем «удаления» одежды или постановки в откровенные позы.

После общественного резонанса функция генерации изображений была ограничена и стала доступна только платным подписчикам. Однако некоторые пользователи сообщили, что и без подписки все еще могут создавать подобный контент.

Ранее доступ к Grok заблокировали в Индонезии, объяснив меры защитой общества от распространения порнографического контента, созданного с помощью ИИ.

По данным Reuters, Индонезия стала первой страной, полностью заблокировавшей доступ к Grok. В июле 2025 года о временной блокировке сервиса сообщала Турция — из-за генерации оскорбительных высказываний в адрес президента Реджепа Таийипа Эрдогана.

В начале января Daily Telegraph писала, что в Великобритании обсуждают возможную блокировку соцсети X из-за создания через Grok изображений обнаженных женщин и детей, включая дипфейки с участием членов королевской семьи, политиков и знаменитостей. Стармер тогда попросил медиарегулятора Ofcom рассмотреть возможные меры в отношении платформы.

В начале января 2026 года Илон Маск заявил, что пользователи Grok будут нести ответственность за незаконный контент наравне с теми, кто размещает его в X.