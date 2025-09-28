Стармер оказался самым непопулярным из всех премьеров Британии

Работу Стармера одобряют только 13% британцев, не одобряют — 79%. «Чистый рейтинг одобрения» у него составляет -66%, что ниже, чем у предыдущих антилидеров — Риши Сунака и Джона Мейджора

Кир Стармер (Фото: Phil Noble / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стал самым непопулярным главой правительства страны в истории: его работу на посту одобряют лишь 13% британцев, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos.

Опрос, проведенный среди 1 тыс. британцев, показал, что работой Стармера на посту премьер-министра недовольны 79% граждан. Таким образом, его «чистый рейтинг одобрения» равен -66%.

Это хуже, чем предыдущий антирекорд, зафиксированный опросом общественного мнения: с апреля 2024 года он держался на отметке -59% и принадлежал премьеру от консерваторов Риши Сунаку (его работу одобряли 16% граждан). Точно такой же итог опрос показал для Джона Мейджора в августе 1994 года (при одобрении 17%).

Лейбористская партия также в целом столкнулась с падением рейтингов: о готовности отдать за нее голоса, если бы всеобщие выборы состоялись сегодня, заявили только 22% опрошенных. Еще 34% проголосовали бы за партию Reform UK.

Лейбористы находятся у власти 14 месяцев.

Другой опрос, проведенный Survation, показал, что 53% членов Лейбористской партии хотят видеть ее главой нового лидера к следующим выборам, а не Стармера. Только треть опрошенных (31%) заявили, что хотят, чтобы Стармер оставался на своем посту до голосования. Британский премьер, комментируя результаты опроса, заявил, что люди имеют право на свое мнение, а он «ни в коем случае не затыкает уши».

«Комментарии о лидерах и лидерстве — неотъемлемая часть политической жизни. Это хлеб насущный. Каждый лидер с этим сталкивается», — заявил Стармер.

На вопрос о том, является ли он проблемой для лейбористов, премьер-министр ответил, что его «будут оценивать на следующих выборах».

В 2024 году в Великобритании прошли досрочные выборы в палату общин. Срок для главы британского правительства, как правило, составляет пять лет.

Результаты этих выборов, предварительно, станут негативными для лейбористов, показал опрос YouGov, проведенный для Sky News. Его итог отразил, что, наиболее вероятно, следующим британским премьером станет лидер Reform UK Найджел Фарадж.

В опросе, проводившемся в последние три недели, участвовали 13 тыс. человек. Избирателям предлагали исходить из того, что выборы состоятся завтра.

Парламент, как показал результат, будет сформирован «подвешенным», то есть ни одна партия не получит большинство. Reform UK займет 311 из 650 мест, ей не хватит 15 делегатов для большинства. Лейбористы же могут занять 144 места, либерал-демократы — 78 мест, консерваторы — 45 мест, Шотландская национальная партия — 37 мест и «зеленые» — семь мест. Остальные места останутся за более мелкими партиями. При этом лейбористы потеряют около двух третей своих нынешних мест (сейчас имеют 411).

Источники из числа представителей Лейбористской партии ранее говорили Bloomberg, что у нее сейчас начался режим выживания. Один из источников сказал, что ситуация настолько плоха, что внутри резиденции на Даунинг-стрит, 10, уже началась «операция по спасению Кира» — то есть Стармера.