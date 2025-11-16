Telegraph узнал, кто готовит заговор против премьера Британии

Экс-зампремьера Великобритании готовит заговор против Кира Стармера﻿, узнал Telegraph. Ранее Би-би-си писала о возможной замене премьера уже в декабре, но Минздрав опроверг эту информацию

Кир Стармер и Анджела Рэйнер (Фото: ADAM VAUGHAN / EPA / ТАСС)

Бывший заместитель премьер-министра Великобритании, экс-министр жилищного строительства Анджела Рэйнер готовит заговор против главы правительства Кира Стармера, пишет The Sunday Telegraph со ссылкой на источники.

Рэйнер предлагает депутатам должности в кабинете министров в обмен на их поддержку. Один из источников отметил, что «профсоюзы поддержат ее и помогут ей», также экс-заместитель премьера может рассчитывать на поддержку левого крыла Лейбористской партии — речь идет о 70 чиновниках.

Рэйнер была вынуждена уйти в отставку со своих должностей в кабинете министров в сентябре на фоне скандала с неуплатой гербового сбора при покупке квартиры на юге Англии в размере 40 тыс. фунтов стерлингов (2,3 млн руб.). Тем не менее ее союзники считают, что Рэйнер «готова к политическому возвращению».

При этом источник, близкий к политику, отверг эти утверждения как «полную чушь» и настаивает на том, что она «сосредоточена на представлении своего местного сообщества».

В конце сентября Sky News сообщил со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos, что Стармер стал самым непопулярным главой правительства страны в истории: его работу на посту одобряют лишь 13% британцев. Опрос, проведенный среди 1 тыс. британцев, показал, что работой Стармера на посту премьер-министра недовольны 79% граждан. Таким образом, его «чистый рейтинг одобрения» равен -66%.

Ранее в ноябре Би-би-си узнала о подготовке в Лейбористской партии плана по смещению Стармера. Однопартийцы премьер-министра по Лейбористской партии могут попытаться сместить его с поста лидера объединения в декабре, сообщило издание.

По информации Би-би-си, этот процесс группа депутатов-лейбористов может запустить через две недели после того, как 26 ноября министр финансов Рейчел Ривз представит в палате общин бюджетное послание.

Среди потенциальных кандидатов на смену Стармеру Би-би-си назвала некоторых его ближайших союзников — действующего министра здравоохранения Уэс Стритинг и министра внутренних дел Шабану Махмуд.

Глава Минздрава Британии позднее опроверг информацию о заговоре против Стармера. «Это абсолютно бессмысленные разговоры не в последнюю очередь потому, что это неправда», — заявил Стритинг.