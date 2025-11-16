 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Telegraph узнал, кто готовит заговор против премьера Британии

Telegraph: экс-заместитель премьера Британии готовит заговор против Стармера
Экс-зампремьера Великобритании готовит заговор против Кира Стармера﻿, узнал Telegraph. Ранее Би-би-си писала о возможной замене премьера уже в декабре, но Минздрав опроверг эту информацию
Кир Стармер и&nbsp;Анджела Рэйнер
Кир Стармер и Анджела Рэйнер (Фото: ADAM VAUGHAN / EPA / ТАСС)

Бывший заместитель премьер-министра Великобритании, экс-министр жилищного строительства Анджела Рэйнер готовит заговор против главы правительства Кира Стармера, пишет The Sunday Telegraph со ссылкой на источники.

Рэйнер предлагает депутатам должности в кабинете министров в обмен на их поддержку. Один из источников отметил, что «профсоюзы поддержат ее и помогут ей», также экс-заместитель премьера может рассчитывать на поддержку левого крыла Лейбористской партии — речь идет о 70 чиновниках.

Рэйнер была вынуждена уйти в отставку со своих должностей в кабинете министров в сентябре на фоне скандала с неуплатой гербового сбора при покупке квартиры на юге Англии в размере 40 тыс. фунтов стерлингов (2,3 млн руб.). Тем не менее ее союзники считают, что Рэйнер «готова к политическому возвращению».

При этом источник, близкий к политику, отверг эти утверждения как «полную чушь» и настаивает на том, что она «сосредоточена на представлении своего местного сообщества».

Глава Минздрава Британии опроверг информацию о заговоре против Стармера
Политика
Кир Стармер

В конце сентября Sky News сообщил со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos, что Стармер стал самым непопулярным главой правительства страны в истории: его работу на посту одобряют лишь 13% британцев.

Опрос, проведенный среди 1 тыс. британцев, показал, что работой Стармера на посту премьер-министра недовольны 79% граждан. Таким образом, его «чистый рейтинг одобрения» равен -66%.

Ранее в ноябре Би-би-си узнала о подготовке в Лейбористской партии плана по смещению Стармера. Однопартийцы премьер-министра по Лейбористской партии могут попытаться сместить его с поста лидера объединения в декабре, сообщило издание.

По информации Би-би-си, этот процесс группа депутатов-лейбористов может запустить через две недели после того, как 26 ноября министр финансов Рейчел Ривз представит в палате общин бюджетное послание.

Среди потенциальных кандидатов на смену Стармеру Би-би-си назвала некоторых его ближайших союзников — действующего министра здравоохранения Уэс Стритинг и министра внутренних дел Шабану Махмуд.

Глава Минздрава Британии позднее опроверг информацию о заговоре против Стармера. «Это абсолютно бессмысленные разговоры не в последнюю очередь потому, что это неправда», — заявил Стритинг.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Великобритания политика заговор Кир Стармер
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Глава Минздрава Британии опроверг информацию о заговоре против Стармера
Политика
Кремль объяснил неудачу советника Стармера с налаживанием контакта
Политика
BBC узнала о подготовке в Лейбористской партии плана по смещению Стармера
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Трамп с августа приобрел облигации на сумму свыше $80 млн Бизнес, 05:14
Загорелись два цеха по производству диванов близ Иркутска Общество, 04:58
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Times узнала о возможном слиянии крупнейших в мире рекламных корпораций Бизнес, 04:49
В АдГ дали прогноз на возобновление энергопартнерства Германии и России Политика, 04:30
Россиянам напомнили, как легально увеличить пенсию вдвое Общество, 03:56
Telegraph узнал, кто готовит заговор против премьера Британии Политика, 03:50
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Гоночный автомобиль врезался в толпу в Австралии Общество, 03:32
Юристы оценили шансы россиян вернуть особняк на Босфоре Общество, 03:02
В нескольких регионах пропал интернет «Ростелекома» Общество, 02:57
Полиция Греции запретила митинги в Афинах преддверии визита Зеленского Политика, 02:44
Два судна открепились от причала во время шторма в Мурманской области Общество, 02:36
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
МИД Турции оценил, насколько конфликт на Украине близок к завершению Политика, 02:22