Подачу электричества в Запорожской области полностью восстановили

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального Минэнерго.

«По состоянию на 14:00 26 января восстановительные работы на территории Запорожской области завершены. Обесточенных потребителей нет», — говорится в сообщении.

Значительная часть региона осталась без света в результате ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре с 14 по 15 января. Позже Минэнерго Запорожской области сообщило, что из-за низких температур нагрузка на сеть сильно возросла.

По состоянию на 18 января без электричества оставались по меньшей мере 213 тыс. абонентов и 386 населенных пунктов региона. Энергоснабжение отсутствовало в районах Юровка, Авиагородок и Новый Мелитополь.

Вечером 25 января обесточенными оставались Михайловский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа Запорожской области.