Военная операция на Украине⁠,
0

Части Херсонской и Запорожской областей остались без света из-за ударов

Сюжет
Военная операция на Украине
Балицкий сообщил, что без электричества осталась «значительная часть» Запорожья. По данным Сальдо, в Херсонской области без света остались 450 населенных пунктов. Причиной отключений последний назвал обстрел подстанции в Запорожье
Фото: Илья Галахов / Global Look Press
Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Значительная часть Запорожской области осталась без света в результате ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщил глава региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«Энергетики работают над восстановлением электроснабжения», — написал он в 20:22 мск.

Примерно за два часа до этого Балицкий сообщил, что более 5,7 тыс. абонентов в Запорожской области остаются без электроснабжения. Отключения были вызваны ударами ВСУ по объектам энергетики с 14 по 16 января, отметил глава региона.

В Запорожской области без света остались почти 90 тыс. человек
Общество

Минэнерго Запорожской области утром 17 января сообщило, что в условиях низких температур нагрузка на сеть значительно возросла.

Об отключении электроснабжения в Херсонской области также написал губернатор Владимир Сальдо в телеграм-канале. По его данным, отключение света произошло в результате обстрела подстанции в соседней Запорожской области.

«Без света остаются 14 муниципальных образований Херсонской области и 450 населенных пунктов», — написал он. В 19:10 Сальдо объявил беспилотную опасность в регионе.

Теги
Егор Алимов
Херсонская область Запорожская область Евгений Балицкий Владимир Сальдо электричество Удары
