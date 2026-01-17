Части Херсонской и Запорожской областей остались без света из-за ударов

Балицкий сообщил, что без электричества осталась «значительная часть» Запорожья. По данным Сальдо, в Херсонской области без света остались 450 населенных пунктов. Причиной отключений последний назвал обстрел подстанции в Запорожье

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Значительная часть Запорожской области осталась без света в результате ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщил глава региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«Энергетики работают над восстановлением электроснабжения», — написал он в 20:22 мск.

Примерно за два часа до этого Балицкий сообщил, что более 5,7 тыс. абонентов в Запорожской области остаются без электроснабжения. Отключения были вызваны ударами ВСУ по объектам энергетики с 14 по 16 января, отметил глава региона.

Минэнерго Запорожской области утром 17 января сообщило, что в условиях низких температур нагрузка на сеть значительно возросла.

Об отключении электроснабжения в Херсонской области также написал губернатор Владимир Сальдо в телеграм-канале. По его данным, отключение света произошло в результате обстрела подстанции в соседней Запорожской области.

«Без света остаются 14 муниципальных образований Херсонской области и 450 населенных пунктов», — написал он. В 19:10 Сальдо объявил беспилотную опасность в регионе.