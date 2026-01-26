 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Нарышкин сообщил об ошеломляющей реакции Запада на «Орешник»

Нарышкин: реакция Запада на удар «Орешником» по Украине была ошеломляющей
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Западные военные и политики были ошеломлены ударом ракетного комплекса «Орешник» по военному объекту на западе Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью «РИА Новости».

«Реакция и в военных, и в политических кругах Запада была ошеломляющая», — сказал Нарышкин.

По его словам, зарубежные специалисты признали, что не располагают техническими средствами для противодействия этому оружию.

Минобороны ударило «Орешником» в ответ на атаку по резиденции Путина
Политика

Минобороны отчиталось о применении ракетного комплекса «Орешник» 9 января 2026 года. Ведомство назвало удар ответом на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Маршрут украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина. Карта
Политика

В ночь на 29 декабря 2025 года Украина предприняла попытку атаковать беспилотниками резиденцию Владимира Путина. Киев использовал 91 беспилотник дальнего действия, сообщил глава МИДа Сергей Лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в сторону Киева и заявил, что Россия готовится нанести удар по правительственным зданиям в украинской столице.

