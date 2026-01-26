Нарышкин сообщил об ошеломляющей реакции Запада на «Орешник»
Западные военные и политики были ошеломлены ударом ракетного комплекса «Орешник» по военному объекту на западе Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью «РИА Новости».
«Реакция и в военных, и в политических кругах Запада была ошеломляющая», — сказал Нарышкин.
По его словам, зарубежные специалисты признали, что не располагают техническими средствами для противодействия этому оружию.
Минобороны отчиталось о применении ракетного комплекса «Орешник» 9 января 2026 года. Ведомство назвало удар ответом на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.
В ночь на 29 декабря 2025 года Украина предприняла попытку атаковать беспилотниками резиденцию Владимира Путина. Киев использовал 91 беспилотник дальнего действия, сообщил глава МИДа Сергей Лавров.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в сторону Киева и заявил, что Россия готовится нанести удар по правительственным зданиям в украинской столице.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»