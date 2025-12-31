Маршрут украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина. Карта
Украинские дроны, попытавшиеся атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, взлетели из Сумской и Черниговской областей Украины, сообщило Минобороны России. Для этой цели был задействован 91 аппарат, силы ПВО их перехватили.
Минобороны опубликовало карту траектории движения дронов и их уничтожения.
Беспилотники были выпущены с территорий Сумской и Черниговской областей и летели по разным траекториям. Попытку атаки обнаружили в 19:20 часов, ее полностью пресекли к 8:30 утра следующего дня.
Один дрон тогда сбили над Смоленской областью, еще 49 — над Брянской, в Новгородской области, где находится президентская резиденция «Ужи́н», перехватили 41 аппарат.
