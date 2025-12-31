 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Маршрут украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина. Карта

Минобороны опубликовало карту перехвата дронов, атаковавших резиденцию Путина
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Украинские дроны, попытавшиеся атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, взлетели из Сумской и Черниговской областей Украины, сообщило Минобороны России. Для этой цели был задействован 91 аппарат, силы ПВО их перехватили.

Минобороны опубликовало карту траектории движения дронов и их уничтожения.

Маршрут украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина. Карта
Video

Беспилотники были выпущены с территорий Сумской и Черниговской областей и летели по разным траекториям. Попытку атаки обнаружили в 19:20 часов, ее полностью пресекли к 8:30 утра следующего дня.

Один дрон тогда сбили над Смоленской областью, еще 49 — над Брянской, в Новгородской области, где находится президентская резиденция «Ужи́н», перехватили 41 аппарат.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Владимир Путин резиденция Новгородская область беспилотники
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Резиденция Путина при атаке дронов Украины не пострадала
Политика
Брифинг Минобороны о попытке Украины атаковать резиденцию Путина. Видео
Политика
Минобороны раскрыло детали попытки украинского удара по резиденции Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
«Культпоход» по театрам. Специальный репортаж РБК Общество, 13:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Кто из знаменитостей умер в 2025 году. Фотогалерея Общество, 13:45 
Кадетский корпус и техникум получили повреждения в Туапсе при атаке БПЛА Политика, 13:22
Сменивший Емельяненко во главе Союза ММА России Дроздов подал в отставку Спорт, 13:20
За сутки над Россией сбили 371 беспилотник Политика, 13:12
Россияне пропустят Турне четырех трамплинов из-за визовых проблем Спорт, 13:01
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Где в мире в 2025 году произошли госперевороты и массовые протесты Политика, 13:01
Все российские аэропорты возобновили полеты Политика, 12:50
Кадры со сбитым украинским дроном, летевшим в сторону резиденции Путина Политика, 12:38
Маршрут украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина. Карта Политика, 12:31
Российский теннисист сменил спортивное гражданство Спорт, 12:27
«Сил думать нет»: как усталость руководителя ломает годовые планыПодписка на РБК, 12:27
Резиденция Путина при атаке дронов Украины не пострадала Политика, 12:21