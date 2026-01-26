В Мурманске ввели бесплатный проезд на транспорте на фоне энергоаварий
Общественный транспорт будет работать бесплатно в Мурманске и Североморске на фоне борьбы с аварийными отключениями электроэнергии. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис во время совещания, результаты которого он опубликовал в телеграм-канале.
«Завтра [26 января] и до восстановления электроснабжения проезд в троллейбусах и автобусах по регулируемым и нерегулируемым тарифам в Мурманске, ЗАТО г. Североморск, а также между ними, — будет бесплатным», — говорится в заявлении Чибиса.
Он сообщил, что все жилые дома и социальные объекты обеспечены теплом и водой. По словам главы, 80% домов обеспечено стабильное электроснабжение. Однако в понедельник, 26 января, нагрузка на сеть может возрасти, так как многие будут собираться на работу или учебу.
Тогда энергетики будут вынуждены действовать быстро, не предупреждая об отключении, чтобы сохранить тепло и воду в домах.
Губернатор также предупредил, что, если школа или детский сад закрыты, то дети могут пойти во временные группы в работающих учреждениях.
23 января в Мурманске и Североморске начались массовые отключения электроэнергии, из-за чего в Мурманской области ввели режим повышенной готовности.
Электричество временно ограничили для части потребителей, включая жилые дома и уличное освещение, чтобы в приоритетном порядке обеспечить котельные, больницы и объекты водоснабжения. На следующий день, 24 января, власти сообщили, что все жизненно важные объекты были подключены, однако ограничения для части населения и бизнеса сохранялись. Из-за сложных погодных условий и трудного рельефа восстановительные работы затянулись, и 25 января в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.
