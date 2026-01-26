 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Мурманске ввели бесплатный проезд на транспорте на фоне энергоаварий

В Мурманске и Североморске ввели бесплатный проезд на фоне энергоаварий

Общественный транспорт будет работать бесплатно в Мурманске и Североморске на фоне борьбы с аварийными отключениями электроэнергии. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис во время совещания, результаты которого он опубликовал в телеграм-канале.

«Завтра [26 января] и до восстановления электроснабжения проезд в троллейбусах и автобусах по регулируемым и нерегулируемым тарифам в Мурманске, ЗАТО г. Североморск, а также между ними, — будет бесплатным», — говорится в заявлении Чибиса.

Он сообщил, что все жилые дома и социальные объекты обеспечены теплом и водой. По словам главы, 80% домов обеспечено стабильное электроснабжение. Однако в понедельник, 26 января, нагрузка на сеть может возрасти, так как многие будут собираться на работу или учебу.

Тогда энергетики будут вынуждены действовать быстро, не предупреждая об отключении, чтобы сохранить тепло и воду в домах.

Губернатор также предупредил, что, если школа или детский сад закрыты, то дети могут пойти во временные группы в работающих учреждениях.

Всем домам и соцобъектам в Мурманской области вернули тепло после аварий
Общество

23 января в Мурманске и Североморске начались массовые отключения электроэнергии, из-за чего в Мурманской области ввели режим повышенной готовности.

Электричество временно ограничили для части потребителей, включая жилые дома и уличное освещение, чтобы в приоритетном порядке обеспечить котельные, больницы и объекты водоснабжения. На следующий день, 24 января, власти сообщили, что все жизненно важные объекты были подключены, однако ограничения для части населения и бизнеса сохранялись. Из-за сложных погодных условий и трудного рельефа восстановительные работы затянулись, и 25 января в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Софья Полковникова
Мурманская область Андрей Чибис транспорт
Андрей Чибис фото
Андрей Чибис
политик, губернатор Мурманской области
19 марта 1979 года
