Уиткофф назвал переводчика Путина «легендой»

Алексей Садыков и Владимир Путин (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переводчика президента России Владимира Путина Алексея Садыкова легендой. Видео неформального диалога Уиткоффа и Садыкова опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

«О, легенда! Я могу распознать ваш голос теперь! Это лучший голос на всей Земле», — сказал Уиткофф.

Садыков поблагодарил спецпосланника американского президента за комплимент и отметил, что польщен такой оценкой.

В 2020 году Садыков говорил, что иногда у переводчиков возникают трудности с переводом некоторых выражений Путина, которые он употребляет в своей речи. Он рассказал, что один раз в ходе переговоров президент произнес фразу «Мы не будем стоять враскоряку». Садыков признался, что тогда это выражение показалось ему очень сложным.

Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Кремле поздно вечером 22 января. На переговорах с американской стороны также присутствовали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум, а с российской стороны — помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Встреча длилась более трех с половиной часов.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся мирного урегулирования конфликта на Украине, «Совета мира», ситуации вокруг Гренландии и дальнейшего развития двусторонних российско-американских отношений.