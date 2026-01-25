Уиткофф назвал переводчика Путина «легендой»
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переводчика президента России Владимира Путина Алексея Садыкова легендой. Видео неформального диалога Уиткоффа и Садыкова опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале.
«О, легенда! Я могу распознать ваш голос теперь! Это лучший голос на всей Земле», — сказал Уиткофф.
Садыков поблагодарил спецпосланника американского президента за комплимент и отметил, что польщен такой оценкой.
В 2020 году Садыков говорил, что иногда у переводчиков возникают трудности с переводом некоторых выражений Путина, которые он употребляет в своей речи. Он рассказал, что один раз в ходе переговоров президент произнес фразу «Мы не будем стоять враскоряку». Садыков признался, что тогда это выражение показалось ему очень сложным.
Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Кремле поздно вечером 22 января. На переговорах с американской стороны также присутствовали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум, а с российской стороны — помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Встреча длилась более трех с половиной часов.
Стороны обсудили вопросы, касающиеся мирного урегулирования конфликта на Украине, «Совета мира», ситуации вокруг Гренландии и дальнейшего развития двусторонних российско-американских отношений.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»