 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Уиткофф назвал переводчика Путина «легендой»

Сюжет
Переговоры России и США
Алексей Садыков и Владимир Путин
Алексей Садыков и Владимир Путин (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переводчика президента России Владимира Путина Алексея Садыкова легендой. Видео неформального диалога Уиткоффа и Садыкова опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

«О, легенда! Я могу распознать ваш голос теперь! Это лучший голос на всей Земле», — сказал Уиткофф.

Садыков поблагодарил спецпосланника американского президента за комплимент и отметил, что польщен такой оценкой.

Что известно о прошедших переговорах Путина с Уиткоффом и Кушнером
Политика
Стивен Уиткофф и&nbsp;Джаред&nbsp;Кушнер

В 2020 году Садыков говорил, что иногда у переводчиков возникают трудности с переводом некоторых выражений Путина, которые он употребляет в своей речи. Он рассказал, что один раз в ходе переговоров президент произнес фразу «Мы не будем стоять враскоряку». Садыков признался, что тогда это выражение показалось ему очень сложным.

Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Кремле поздно вечером 22 января. На переговорах с американской стороны также присутствовали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум, а с российской стороны — помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Встреча длилась более трех с половиной часов.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся мирного урегулирования конфликта на Украине, «Совета мира», ситуации вокруг Гренландии и дальнейшего развития двусторонних российско-американских отношений.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Стив Уиткофф Владимир Путин переводчик переговоры
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Материалы по теме
Кремль объяснил, почему Путин встретился с Уиткоффом поздно вечером
Политика
В США не исключили, что встреча Путина и Зеленского «очень близка»
Политика
Появились кадры с переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Песков предрек Канаде «головную боль» после слов премьера о США Политика, 15:20
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
NYT рассказала, как Трамп 45 минут «отчитывал» премьера Дании Политика, 15:16
Вирусологи оценили опасность вируса Нипах в России после вспышки в Индии Общество, 15:12
FA описал «идеальный шторм» для Тайваня на фоне эскалации с Китаем Политика, 15:12
WP рассказала, как единственный конкурент Си в армии стал угрозой Политика, 15:10
Лыжница Непряева стала восьмой в гонке Кубка мира в Швейцарии Спорт, 15:05
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Reuters узнал, что в США сочли Боливию базой Ирана в Латинской Америке Политика, 14:56
Уиткофф назвал переводчика Путина «легендой» Политика, 14:50
КТК починил причал для отгрузки нефти на замену разрушенному дроном ВСУ Политика, 14:42
Мирра Андреева проиграла украинке и вылетела с Australian Open Спорт, 14:40
В Мурманской области ввели режим ЧС на фоне массовых отключений света Общество, 14:36
СКА убрал из штаба двух тренеров после четырех поражений подряд Спорт, 14:30
ТАСС назвал секретное место встречи по Украине, которого «нет на карте» Политика, 14:28