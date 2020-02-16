Переводчики МИДа раскрыли детали своей работы с Путиным

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Переводчики Министерства иностранных дел в эфире программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» рассказали о своей работе с президентом России.

Советник департамента лингвистического обеспечения МИДа Алексей Садыков сообщил, что зачастую все переговоры на высшем уровне проходят под грифом «совершенно секретно». Он отметил, что эту информацию переводчики даже не сообщают своим родным.

По словам Садыкова, настоящим профессиональным вызовом для переводчиков становятся подчас непереводимая игра слов и выражения, которые Путин употребляет в своей речи. Так, Садыков упомянул одну из ошибок, допущенных в ходе переговоров с участием Путина. Данный инцидент произошел десять лет назад, в начале карьеры переводчика.

«Случайно, уже из-за усталости, перепутал, назвал не ту страну. Он (Путин. — РБК) повернулся ко мне и строго сказал: «Слушай меня внимательно». По словам переводчика, тогда российский президент произнес фразу «Мы не будем стоять враскоряку», Садыков признался, что тогда это выражение показалось ему очень сложным.

«Я был начинающим переводчиком, я посмотрел репортаж по телевизору, я тогда подумал: «Слава Богу, мне не пришлось это переводить», — пояснил Садыков.

Он также напомнил о случае в 2017 году, когда Путин на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) обратился к аудитории фразой «Вольно!».

«Вот это был совершенно неожиданный момент, никто его не мог предвидеть. Буквально за полсекунды мне в голову пришел нужный вариант, потом я сверял со словарем. Это вот именно переводческая догадка, потому что тогда я не помнил этот термин», — объяснил Садыков.

Секретарь департамента лингвистического обеспечения МИД России Сергей Чудинов считает, что главное для переводчика — понимать, что в случае ошибки конец света не наступит и нужно продолжать свою работу.

Третий секретарь департамента Наталья Красавина рассказала историю, связанную с фразой Путина «Донбасс порожняк не гонит». По ее словам, эта фраза долго обсуждали в переводческом сообществе, в итоге ее перевели как «Донбасс ерунды не говорит».