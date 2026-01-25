 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Конгрессвумен Луна пригласит Дмитриева на саммит в Вашингтоне

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Анна Паулина Луна
Анна Паулина Луна (Фото: Francis Chung / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна заявила «РИА Новости», что пригласит спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева на мартовский саммит в Вашингтоне.

Также Луна заявила о готовности встретиться с Дмитриевым. «Я люблю Кирилла, и он может увидеться со мной в любое время», — сказала она.

Конгрессвумен не уточнила, о каком саммите речь. В марте в Вашингтоне пройдут несколько международных мероприятий, в том числе саммит, организованный Международной ассоциацией экономического развития, и встреча, посвященная вопросам кибербезопасности.

Дмитриев прибыл в Давос и назвал его местом обсуждения краха глобализма
Политика
Кирилл Дмитриев

Ранее Луна сообщила, что получила разрешение Госдепа на визит четырех депутатов Госдумы в Вашингтон — встреча ожидается в конце января.

Луна — республиканка, представитель в конгрессе от Флориды ветеран ВВС. Также она член комитета Палаты представителей по иностранным делам.

Дмитриев участвовал во встрече российского президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в Кремле 22 января, а также приезжал в ОАЭ, где 23 и 24 января прошли закрытые трехсторонние переговоры России, США и Украины, посвященные урегулированию конфликта Москвы и Киева.

До этого спецпредставитель президента России встречался с американской делегацией в Давосе 20 января. Он назвал переговоры конструктивными, отметив, что «все больше и больше людей осознают правильность российской позиции».

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Конгресс США Кирилл Дмитриев приглашение переговоры Военная операция на Украине
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
