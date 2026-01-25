Конгрессвумен Луна пригласит Дмитриева на саммит в Вашингтоне
Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна заявила «РИА Новости», что пригласит спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева на мартовский саммит в Вашингтоне.
Также Луна заявила о готовности встретиться с Дмитриевым. «Я люблю Кирилла, и он может увидеться со мной в любое время», — сказала она.
Конгрессвумен не уточнила, о каком саммите речь. В марте в Вашингтоне пройдут несколько международных мероприятий, в том числе саммит, организованный Международной ассоциацией экономического развития, и встреча, посвященная вопросам кибербезопасности.
Ранее Луна сообщила, что получила разрешение Госдепа на визит четырех депутатов Госдумы в Вашингтон — встреча ожидается в конце января.
Луна — республиканка, представитель в конгрессе от Флориды ветеран ВВС. Также она член комитета Палаты представителей по иностранным делам.
Дмитриев участвовал во встрече российского президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в Кремле 22 января, а также приезжал в ОАЭ, где 23 и 24 января прошли закрытые трехсторонние переговоры России, США и Украины, посвященные урегулированию конфликта Москвы и Киева.
До этого спецпредставитель президента России встречался с американской делегацией в Давосе 20 января. Он назвал переговоры конструктивными, отметив, что «все больше и больше людей осознают правильность российской позиции».
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»