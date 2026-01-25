Конгрессвумен Луна пригласит Дмитриева на саммит в Вашингтоне

Анна Паулина Луна (Фото: Francis Chung / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна заявила «РИА Новости», что пригласит спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева на мартовский саммит в Вашингтоне.

Также Луна заявила о готовности встретиться с Дмитриевым. «Я люблю Кирилла, и он может увидеться со мной в любое время», — сказала она.

Конгрессвумен не уточнила, о каком саммите речь. В марте в Вашингтоне пройдут несколько международных мероприятий, в том числе саммит, организованный Международной ассоциацией экономического развития, и встреча, посвященная вопросам кибербезопасности.

Ранее Луна сообщила, что получила разрешение Госдепа на визит четырех депутатов Госдумы в Вашингтон — встреча ожидается в конце января.

Луна — республиканка, представитель в конгрессе от Флориды ветеран ВВС. Также она член комитета Палаты представителей по иностранным делам.

Дмитриев участвовал во встрече российского президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в Кремле 22 января, а также приезжал в ОАЭ, где 23 и 24 января прошли закрытые трехсторонние переговоры России, США и Украины, посвященные урегулированию конфликта Москвы и Киева.

До этого спецпредставитель президента России встречался с американской делегацией в Давосе 20 января. Он назвал переговоры конструктивными, отметив, что «все больше и больше людей осознают правильность российской позиции».