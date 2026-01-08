 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Четырех депутатов Думы пригласили в США для консультаций по Украине

Конгрессвумен: четырех депутатов Госдумы пригласили в США для консультаций

Четверо депутатов Госдумы России приглашены в Вашингтон для консультаций по мирным переговорам на Украине, заявила в X член палаты представителей конгресса США от республиканцев Анна Паулина Луна.

По ее словам, она получила разрешение Госдепа на визит российских законодателей и отправила им официальные приглашения. Встреча должна состояться в январе в Вашингтоне.

Конгрессвумен не уточнила, о каких именно депутатах идет речь.

Какие противоречия надо разрешить на консультациях России и США в Майами
Политика
Джаред Кушнер,&nbsp;Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф

Предыдущие переговоры между представителями США и России состоялись в Майами в конце декабря. С российской стороны в них принял участие спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Романов Илья, Александра Озерова
консультации Госдума Россия Украина США
