Четырех депутатов Думы пригласили в США для консультаций по Украине
Четверо депутатов Госдумы России приглашены в Вашингтон для консультаций по мирным переговорам на Украине, заявила в X член палаты представителей конгресса США от республиканцев Анна Паулина Луна.
По ее словам, она получила разрешение Госдепа на визит российских законодателей и отправила им официальные приглашения. Встреча должна состояться в январе в Вашингтоне.
Конгрессвумен не уточнила, о каких именно депутатах идет речь.
Предыдущие переговоры между представителями США и России состоялись в Майами в конце декабря. С российской стороны в них принял участие спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Материал дополняется
