 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгороде от обстрела остановилась станция, обеспечивающая дома теплом

Мэр Белгорода: из-за обстрела остановилась станция, обеспечивающая дома телом
Сюжет
Военная операция на Украине

После ракетного обстрела Белгорода приостановлена работа повысительной насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов в жилом районе Харьковская гора. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов в своем телеграм-канале.

«После ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов на Харгоре», — написал мэр Белгорода.

На место выехали аварийные бригады. По словам Демидова, запустить оборудование планирует в течение получаса.

Гладков сообщил о самом массированном обстреле Белгорода
Политика

24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «самом массированном» обстреле города. Предположительно, удары нанесли из системы HIMARS. По предварительным данным, никто не пострадал.

По словам Демидова, при обстреле получили повреждения объекты критической инфраструктуры. Кроме того, вспыхнул пожар в одном из дворов и загорелась хозпостройка в частном секторе.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Белгород обстрел отопление
Материалы по теме
Мэр Белгорода сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры
Политика
Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгорода
Политика
Гладков сообщил о самом массированном обстреле Белгорода
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Рейс с застрявшими на Кубе туристами перенесли Общество, 01:23
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
В Белгороде от обстрела остановилась станция, обеспечивающая дома теплом Политика, 01:05
В США не исключили, что встреча Путина и Зеленского «очень близка» Политика, 01:03
Мурманский губернатор рассказал о ходе восстановления электроснабжения Общество, 00:43
В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах Общество, 00:29
Назван средний чек россиянина за один поход в магазин Общество, 00:04
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Мэр Белгорода сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры Политика, 24 янв, 23:55
Уиткофф оценил переговоры в ОАЭ Политика, 24 янв, 23:48
Axios рассказало об обеде в ОАЭ, где «все выглядели почти как друзья» Политика, 24 янв, 23:44
Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгорода Политика, 24 янв, 23:25
Медведев счел выступление Зеленского в Давосе «плевком в лицо ЕС» Политика, 24 янв, 23:07
Гладков сообщил о самом массированном обстреле Белгорода Политика, 24 янв, 22:43
В Кривом Роге протестующие заблокировали дорогу из-за отключений света Политика, 24 янв, 22:21