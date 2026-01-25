В Белгороде от обстрела остановилась станция, обеспечивающая дома теплом
После ракетного обстрела Белгорода приостановлена работа повысительной насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов в жилом районе Харьковская гора. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов в своем телеграм-канале.
«После ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов на Харгоре», — написал мэр Белгорода.
На место выехали аварийные бригады. По словам Демидова, запустить оборудование планирует в течение получаса.
24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «самом массированном» обстреле города. Предположительно, удары нанесли из системы HIMARS. По предварительным данным, никто не пострадал.
По словам Демидова, при обстреле получили повреждения объекты критической инфраструктуры. Кроме того, вспыхнул пожар в одном из дворов и загорелась хозпостройка в частном секторе.
