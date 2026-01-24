 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Медведев счел выступление Зеленского в Давосе «плевком в лицо ЕС»

Медведев назвал выступление Зеленского в Давосе плевком в лицо Евросоюза
Сюжет
Военная операция на Украине

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Давосском форуме стало «плевком» в лицо Евросоюзу, написал в соцсети X заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он заявил, что для Евросоюза такой «плевок» уже не первый — сначала, по его словам, так поступили США, а теперь и Украина.

Зеленский раскритиковал позицию Европы по конфликту на Украине
Политика
Владимир Зеленский

В своем выступлении 22 января Зеленский обвинил Евросоюз в нерешительности относительно российско-украинского конфликта — он заявил, что европейские страны любят говорить о будущем, но избегают конкретных действий.

Он напомнил, что Европа не смогла использовать замороженные активы для помощи Украине, а российская нефть циркулирует вдоль берегов Европы и средства от ее продажи идут на финансирование конфликта. Также он обвинил европейские страны в том, что те полагаются на веру в действенность НАТО, хоть никто не видел, как альянс действует в случае нападения на страну-участницу.

На том же Всемирном экономическом форуме в Давосе американский президент Дональд Трамп также раскритиковал Европу за то, что она, по его словам, движется в неправильном направлении. Он неоднократно критиковал страны Европы за миграционную политику и призывал европейцев тратить больше на оборону.

22 января Трамп объявил, что США «никогда не нуждались в НАТО» и «толком ничего не получили» от альянса. Ранее источники The Financial Times и The Washington Post сообщили, что США выведут из НАТО и его консультативных групп 200 военнослужащих, поскольку Пентагон стремится сократить свое присутствие в Европе.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Персоны
Александра Озерова
Дмитрий Медведев Владимир Зеленский Европа Евросоюз критика Украина
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
