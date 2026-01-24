Медведев счел выступление Зеленского в Давосе «плевком в лицо ЕС»

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Давосском форуме стало «плевком» в лицо Евросоюзу, написал в соцсети X заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он заявил, что для Евросоюза такой «плевок» уже не первый — сначала, по его словам, так поступили США, а теперь и Украина.

В своем выступлении 22 января Зеленский обвинил Евросоюз в нерешительности относительно российско-украинского конфликта — он заявил, что европейские страны любят говорить о будущем, но избегают конкретных действий.

Он напомнил, что Европа не смогла использовать замороженные активы для помощи Украине, а российская нефть циркулирует вдоль берегов Европы и средства от ее продажи идут на финансирование конфликта. Также он обвинил европейские страны в том, что те полагаются на веру в действенность НАТО, хоть никто не видел, как альянс действует в случае нападения на страну-участницу.

На том же Всемирном экономическом форуме в Давосе американский президент Дональд Трамп также раскритиковал Европу за то, что она, по его словам, движется в неправильном направлении. Он неоднократно критиковал страны Европы за миграционную политику и призывал европейцев тратить больше на оборону.

22 января Трамп объявил, что США «никогда не нуждались в НАТО» и «толком ничего не получили» от альянса. Ранее источники The Financial Times и The Washington Post сообщили, что США выведут из НАТО и его консультативных групп 200 военнослужащих, поскольку Пентагон стремится сократить свое присутствие в Европе.